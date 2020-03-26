Влада Тернополя просить місцевих жителів інформувати їх про випадки, коли громадяни, які прибули з країн, в яких поширений COVID-19, нехтують правилами самоізоляції.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

“Якщо вам відомі випадки, коли громадяни, які повернулися з інших країн або іншого населеного пункту, де спостерігається поширення COVID-19 і навмисне уникають відповідних заходів самоізоляції просимо повідомити”, – йдеться в повідомленні.

Також інформувати про порушення карантину пропонують на “гарячу лінію” міської ради.