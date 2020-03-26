Про це повідомляє пресслужба міськради.
“Якщо вам відомі випадки, коли громадяни, які повернулися з інших країн або іншого населеного пункту, де спостерігається поширення COVID-19 і навмисне уникають відповідних заходів самоізоляції просимо повідомити”, – йдеться в повідомленні.
Також інформувати про порушення карантину пропонують на “гарячу лінію” міської ради.
- 25 березня в Україні підтверджено 32 нових випадки COVID-19. Загальна кількість випадків досягла 145, 5 пацієнтів загинули.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів та продовжити карантин до 24 квітня у зв’язку зі спалахом коронавірусу.