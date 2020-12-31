Услід за Новою Зеландією Новий 2021-й рік зустріли і жителі Австралії.

Трансляція цього моменту здійснювалася на YouTube-каналах Еuronews і The Telegraph.

Новий рік до Австралії прийшов близько 15:00 за київським часом.

У Сіднеї з нагоди свята відбулося грандіозне шоу феєрверків над знаменитою будівлею Оперного театру. Вона знаходиться в гавані Порт-Джексон на мисі Беннелонг.

Численні різнокольорові феєрверки освітлювали небо над гаванню.

Шоу супроводжувалося музикою.

Як повідомляє Еuronews, новорічний феєрверк у Сіднеї запустили без натовпу глядачів. Раніше влада закликала жителів дивитися шоу з дому через ситуацію з коронавірусом.

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Варто відзначити, що першими на планеті зустріли Новий рік жителі острівної держави Кірібаті, що в Тихому океані. Він настав там о 12:00 за київським часом.

Через 15 хвилин до святкування Нового року підключився острів Чатем (Нова Зеландія). Він віддалений від основних островів Нової Зеландії і знаходиться в спеціальному часовому поясі.

Після цього Новий рік прийшов до Нової Зеландії.