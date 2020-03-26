У зв'язку з оголошенням карантину через коронавірус, деякі громадяни Індії можуть залишитися без їжі вже через кілька днів. Як правило, це ті, хто працювали зі щоденною оплатою праці.

Про це йдеться в матеріалі Вікаса Пандея для ВВС.

Через спалах коронавірусу в країні, громадян попросили залишатися в своїх будинках і не виходити на вулицю.

Один із способів заробітку в країні – зайнятість через “ринок праці” в місті Ноїда. Щодня сюди приходять сотні чоловіків, щоб знайти роботу на один день. Як правило, це зайнятість в сфері будівництва.

Таким чином за день можна заробити близько 8 доларів. На цю суму робітник повинен прогодувати свою сім’ю. З огляду на те, що це невеликі гроші для реалій Індії, як правило робітники не можуть відкладати, а живуть одним днем, забезпечуючи свої родини їжею і життєво необхідними речами.

“Я знаю про ризики коронавірусу, але не можу бачити, як голодують мої діти”, – розповів один з чоловіків, який традиційно прийшов шукати роботу на “ринок праці”, незважаючи на введення карантину.

В аналогічній ситуації опинився не він один. Таких чоловіків, які годують свої сім’ї, в Індії мільйони.

Протягом трьох тижнів у них не буде роботи і оплати через карантин, а значить їх сім’ї почнуть голодувати вже через кілька днів.

На сьогоднішній день в Індії понад 500 випадків зараження коронавірусом. 10 людей померли внаслідок зараження.

У деяких регіонах влада пообіцяла місцевим жителям допомогти фінансово і передати гроші працівникам, які отримують оплату за день.

Але така заява нічого не означає для більшості індійських робітників. Близько 90% робочої сили Індії працюють в тіні, а значить не можуть отримати допомогу від держави. Вони тепер позбавлені не тільки допомоги через карантин, але також звичайних лікарняних, відпускних, страхових виплат і так далі.

Частково допомогти таким людям можна за допомогою обіцянки колишнього головного міністра штату Утар-Прадеш Ахілеша Ядау. Наприклад, він пропонує організувати виїзні кухні і відвозити їжу таким людям.

Також він пропонує роздавати нужденним рис, борошно і гроші. Він вважає, що якщо у населення буде їжа, то жителі конкретних штатів не їздитимуть в інші в пошуку їжі, а значить і не будуть поширювати коронавірус.