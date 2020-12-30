Про це пише видання AppleInsider.
Стартап в галузі охорони здоров’я під назвою Healthvana спрямований на оцифрування даних про вакцини, щоб люди могли довести, що вони були повністю вакциновані.
Віртуальну довідку можна буде пред’являти в аеропортах, школах, університетах, на роботі.
Healthvana – це сервіс, який дозволяє завантажувати і верифікувати результати аналізів, щоб зберігати їх на смартфоні.
- Американська компанія Apple у вівторок, 6 серпня 2019 року, почала випускати свої віртуальні кредитні карти Apple Card, які були розроблені спільно з банком Goldman Sachs.