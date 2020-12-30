Жителі округу Лос-Анджелес зможуть завантажити цифрову довідку про вакцинацію проти COVID-19 в Apple Wallet. Крім того, пацієнтам будуть відправляти повідомлення про другу вакцинацію.

Про це пише видання AppleInsider.

Стартап в галузі охорони здоров’я під назвою Healthvana спрямований на оцифрування даних про вакцини, щоб люди могли довести, що вони були повністю вакциновані.

Віртуальну довідку можна буде пред’являти в аеропортах, школах, університетах, на роботі.

Healthvana – це сервіс, який дозволяє завантажувати і верифікувати результати аналізів, щоб зберігати їх на смартфоні.