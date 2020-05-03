У місті Нью-Йорк, де від COVID-19 загинули майже 18,5 тисяч осіб, місцеві жителі масово виходять засмагати на вулиці, всупереч карантину.

Відповідне відео опублікувало видання Bloomberg.

На ролику, знятому в суботу, 2 травня, видно, як десятки жителів Нью-Йорку приймають сонячні ванни, розташувавшись на зеленій галявині парку.

При цьому велика частина відпочиваючих знаходяться в парку без масок, деякі не дотримуються правил соціального дистанціювання.

New York City Residents Enjoy Sun Despite Continuing Covid-19 LockDown People across New York City came out to soak up the sun amid the #coronavirus lockdown on Saturday.@NYGovCuomo said he has ordered police to enforce social distancing even as the state’s severe #Covid19 outbreak recedes. More @business: https://trib.al/5hS29IT Gepostet von Bloomberg QuickTake am Sonntag, 3. Mai 2020

Варто зазначити, що штат Нью-Йорк — один з найбільш постраждалих від COVID-19 регіонів США. Кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом в штаті перевищила 260 тисяч. Число загиблих — близько 18,5 тисяч. А масове тестування в кінці квітня показало наявність антитіл до коронавірусу COVID-19 у кожного п’ятого жителя.

Незважаючи на те, що епідемія йде на спад та деякі штати планують почати пом’якшення карантинних заходів вже 4 травня, губернатор штату Нью-Йорка Ендрю Куомо наказав поліції забезпечити дотримання соціального дистанціювання і масове носіння масок.

“Я сказав правоохоронним органам по всьому штату: виконати розпорядження про маски”, — сказав він.