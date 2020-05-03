Відповідне відео опублікувало видання Bloomberg.
На ролику, знятому в суботу, 2 травня, видно, як десятки жителів Нью-Йорку приймають сонячні ванни, розташувавшись на зеленій галявині парку.
При цьому велика частина відпочиваючих знаходяться в парку без масок, деякі не дотримуються правил соціального дистанціювання.
New York City Residents Enjoy Sun Despite Continuing Covid-19 LockDown
People across New York City came out to soak up the sun amid the #coronavirus lockdown on Saturday.@NYGovCuomo said he has ordered police to enforce social distancing even as the state’s severe #Covid19 outbreak recedes. More @business: https://trib.al/5hS29IT
Gepostet von Bloomberg QuickTake am Sonntag, 3. Mai 2020
Варто зазначити, що штат Нью-Йорк — один з найбільш постраждалих від COVID-19 регіонів США. Кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом в штаті перевищила 260 тисяч. Число загиблих — близько 18,5 тисяч. А масове тестування в кінці квітня показало наявність антитіл до коронавірусу COVID-19 у кожного п’ятого жителя.
Незважаючи на те, що епідемія йде на спад та деякі штати планують почати пом’якшення карантинних заходів вже 4 травня, губернатор штату Нью-Йорка Ендрю Куомо наказав поліції забезпечити дотримання соціального дистанціювання і масове носіння масок.
“Я сказав правоохоронним органам по всьому штату: виконати розпорядження про маски”, — сказав він.
- Раніше жителі американського штату Нью-Йорк подали позов до суду проти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), звинувативши її в “грубій недбалості” при реагуванні на пандемію коронавірусу COVID-19, а також в приховуванні інформації.