Трансляція цього моменту здійснювалася на YouTube-каналах Еuronews і The Telegraph.
Новий рік прийшов до Нової Зеландії приблизно о 13:00 за київським часом.
З цієї нагоди в місті Окленд організували вражаючий феєрверк і світлове шоу.
На берегах гавані в Окленді зібралися місцеві жителі, які з захопленням відраховували секунди до настання Нового року і раділи шоу феєрверків.
Варто відзначити, що першими на планеті зустріли Новий рік жителі острівної держави Кірібаті, що в Тихому океані. Він настав там о 12:00 за київським часом.
Через 15 хвилин до святкування Нового року підключився острів Чатем (Нова Зеландія). Він віддалений від основних островів Нової Зеландії і знаходиться в спеціальному часовому поясі.
- Уже сьогодні українці зустрічатимуть Новий 2021-й рік. Наперекір епідемії коронавірусу і пов’язаним з нею карантинним обмеженням, у Києві є низка локацій, які можна відвідати на свята. #Букви розповідали, куди можна сходити в столиці та весело провести час з рідними або друзями, дотримуючись карантинних обмежень.