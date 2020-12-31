Жителі Нової Зеландії вже зустріли Новий 2021-й рік.

Трансляція цього моменту здійснювалася на YouTube-каналах Еuronews і The Telegraph.

Новий рік прийшов до Нової Зеландії приблизно о 13:00 за київським часом.

З цієї нагоди в місті Окленд організували вражаючий феєрверк і світлове шоу.

На берегах гавані в Окленді зібралися місцеві жителі, які з захопленням відраховували секунди до настання Нового року і раділи шоу феєрверків.

Варто відзначити, що першими на планеті зустріли Новий рік жителі острівної держави Кірібаті, що в Тихому океані. Він настав там о 12:00 за київським часом.

Через 15 хвилин до святкування Нового року підключився острів Чатем (Нова Зеландія). Він віддалений від основних островів Нової Зеландії і знаходиться в спеціальному часовому поясі.