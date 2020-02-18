Голова МЗС Вадим Пристайко заявив, що в разі, якщо під час виборів на Донбасі будуть обрані бойовики, відповідальність за це ляже на місцевих жителів.

Відповідну заяву Пристайко зробив в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

За словами міністра, влада усвідомлює ймовірність того, що в разі проведення виборів на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської області можуть бути обрані представники незаконних збройних формувань РФ, що займали керівні посади в “органах влади” угруповань “ЛНР” та “ДНР”.

Пристайко наголосив, що уряд не може призначити представників місцевого самоврядування на Донбасі, оскільки їх має обрати місцеве населення. Саме місцеві жителі, за словами міністра, будуть нести відповідальність, якщо бойовики будуть обрані на керівні посади.

“Ми хочемо легалізувати тих людей, які оберуться на локальному рівні. Люди, які їх виберуть, повинні знати, що вони несуть тепер відповідальність, що в них районі буде новий голова. Я не здивуюся, якщо частина цих людей буде тими ж самими, які зараз де-факто керують, ми це розуміємо, ми не наївні. Але це шлях демократичної держави, який ми обрали. Люди самі повинні вибрати та нести відповідальність за обраних ними людей”, — заявив глава МЗС.

На відео з 15:55 хвилин