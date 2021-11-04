Вчені Оксфордського університету знайшли ген, який відповідає за подвоєння ризику легеневої недостатності та смертності внаслідок зараження коронавірусом. Через нього 60% населення Південної Азії та 15% європейців мають вищий ризик зараження коронавірусом.

Про це повідомляє ВВС.

Дослідження було опубліковано в журналі Nature Genetics. Учені використали комбінацію штучного інтелекту та нових молекулярних технологій, аби визначити точний ген, LZTFL1, відповідальний за підвищені ризики. Такий ген є у 2% осіб афро-карибського походження, а також 1,8% осіб східноазійського походження.

Один з провідних дослідників професор Джеймс Девіс певен, що цей ген не однаково впливає на людей різних національностей. Окрім регіону проживання важливими є вік та індивідуальні ризики конкретної особи.

“Хоча ми не можемо змінити нашу генетику, наші результати показують, що люди з геном підвищеного ризику, вірогідно, особливо виграють від вакцинації проти коронавірусу”, – пояснив він.

Цей ген зменшує активність білка ACE-2, який знаходиться на поверхні легенів й не дає коронавірусу закріпитися на клітинах. Але люди, в яких є ген LZTFL1, більш вразливі до зараження. При цьому, ген впливає тільки на легені, а не на імунну систему загалом.

На думку вчених, це відкриття надасть можливість створити нові індивідуалізовані ліки, які впливатимуть на легені та імунну систему загалом.