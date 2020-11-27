Менше половини шведів залишаються впевненими в правильності обраної урядом країни стратегії боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать результати опитування DN/Ipsos, які наводить агентство Bloomberg.

Так, 82% шведів або “деякою мірою”, або “дуже стурбовані” тим, чи зможе їх система охорони здоров’я впоратися з навантаженням в умовах епідемії COVID-19.

Крім того, спостерігається зростання кількості розчарованих в обраній національній стратегії боротьби з COVID-19.

Зокрема, впевненість у здатності влади боротися з коронавірусом впала до 42% (в жовтні впевненість висловлювали 55% респондентів). Тим часом 44% шведів побоюються, що влада робить недостатньо для боротьби з коронавірусом (у жовтні таких було 31%).

“Цілком очевидно, що зростання кількості випадків інфікування в поєднанні із заходами, яких вживає влада, викликали різке занепокоєння”, – заявив аналітик Ipsos Ніклас Каллебрінг.

Як відомо, влада Швеції, на відміну від інших країн, відмовилася від введення жорсткого локдауну (загальнонаціонального карантину) через епідемію коронавірусу. Замість тотального блокування влада Швеції прагнула розвинути “колективний імунітет”.

Влітку дійсно спостерігався спад кількості заражень COVID-19 у Швеції. Однак восени кількість випадків захворювання в країні почала зростати.

Станом на четвер у Швеції були зайняті понад 70% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, зокрема й пацієнтами з COVID-19.

Протягом останнього тижня у Швеції реєструвалося в середньому близько 4700 нових випадків захворювання на COVID-19 на день.

В Агентстві громадської охорони здоров’я Швеції очікують пік захворюваності наступного місяця (згідно з прогнозами, в грудні добова кількість випадків коронавірусу може зрости до 8000).

Національне статистичне агентство країни оприлюднило цього тижня заяву, що наслідки кризи COVID-19 знизять тривалість життя у Швеції після більш ніж сторіччя майже безперервного зростання.