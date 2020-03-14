Жителі Сполучених Штатів Америки і Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі спалаху коронавірусу COVID-19.

Відео з супермаркету Whole Foods Market у Нью-Йорку виклала користувач Мережі Nastya Swan.

На записі видно, що полиці в магазині порожні або ж напівпорожні. Люди масово розкуповують продукти.

Дівчина зазначила, що подібна ситуація зараз спостерігається по всьому місту.

Супермаркет Whole Foods Нью-Йорк вчора ввечерi Ні. це не кадри з кіно про апокаліпсис, це просто супермаркет Whole Foods (Нью-Йорк) вчора ввечерi Опубліковано Букви Субота, 14 березня 2020 р.

Те ж саме і в Британії. Там жителі також спустошують полиці на тлі зростання панічних настроїв через коронавірус, повідомляє британське агентство ВВС.

При цьому в британському уряді запевняють людей, що “немає необхідності” в накопиченні запасів.

Як зазначає ВВС, соціальні мережі сповнені повідомлень про порожні полиці магазинів, а деякі супермаркети почали обмежувати продаж певних товарів. Вже виник дефіцит на туалетний папір, дезінфікуючі засоби для рук, макаронні вироби і консервовані продукти.