Про це повідомляє місцевий телеканал “Т1”.

На акцію, що відбулася навпроти обласної державної адміністрації, зібралися підприємці. Вони наголошували, що у українців починають закінчуватися гроші, а власники малого та середнього бізнесу зазнають збитків.

Протестувальники також зазначили, що обмеження стосуються далеко не всіх, вказуючи на те, що не всі заклади громадського харчування були закриті.

“Ми підприємці Тернополя. Ми представляємо невелику частину Тернопільського харчування, маленьких і побільше фастфудів. У нас багато працівників, багато закладів по Тернополю, і вже 1,5 місяці ми сидимо на карантині. Відповідно співробітники не працюють, заклади стоять, податки також не сплачуються. Ми пішли на цей крок свідомо, щоб не заражати більше людей, тримати ситуацію під контролем. Але одна справа, коли йдуть усвідомлено всі, а коли працює “МакДональдз” і ще інші заклади, а ми закриті, то це виходить не зовсім сприяння карантинним заходам, одних виживають, а інші можуть працювати, тому що мають великі мережі. Ми зараз говоримо як підприємці з харчування Тернопілля. Хочемо, щоб була справедливість – якщо не працюють, то дійсно не працюють всі, чи ж усі мають право в якихось рамках працювати, чи аналогічно “МакДональдзу”, чи аналогічно іншим закладам”, – наголосив один з протестувальників.