Жителі Монастириського району Тернопільської області, де коронавірусом COVID-19 заразилися вже десятки людей, в тому числі медики, записали звернення до президента України Володимира Зеленського.

Відкритий лист і відеозапис опублікувала в Facebook місцева активістка Світлана Безділь. Також відеозвернення опубліковано на YouTube-каналі “Тернополяни Тернопіль”.

У відкритому листі йдеться, що заяви новопризначеного голови Тернопільської ОДА Володимира Труша про те, що Монастириська лікарня має високе матеріально-технічне забезпечення, найкраще в області підготовлена та готова приймати хворих із COVID-19 – не відповідають дійсності.

“У Монастириську уже кілька років поспіль не функціонує інфекційне відділення лікарні, а медичні працівники залишилися наодинці з проблемою! Вони у безвиході! Самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне за кошти громади у той час, коли місцева влада демонструє бездіяльність!” – наголошується в листі.

Відзначається, що станом на 1 квітня 77 жителів району були інфіковані коронавірусом, із них 32 медпрацівника.

“Вірус стрімко поширюється населеними пунктами району. Статистика – невтішна. Тому, на жаль, містечко може перетворитися на “український Ухань”!” – сказано в листі.

Люди закликають Зеленського відреагувати на критичну ситуацію в районі і дати відповідні розпорядження щодо введення жорстких карантинних заходів, а також щодо забезпечення Монастириської лікарні необхідними засобами захисту для медиків.

В оприлюдненому відео, серед інших, до президента звернулися і місцеві медики.

“Ми не можемо впоратися з коронавірусною інфекцією голими руками. Нам потрібні захисні маски і костюми, тести, ліки, рукавички, окуляри”, – зазначив один із медиків у відеозверненні.

Також вказується, що всього цього катастрофічно не вистачає.

“Почуйте нас, зверніть на нас увагу! Ми ще живі, і хочемо жити!” – закликають місцеві жителі.

#COVID_19

Відкритий лист Президентові України Володимиру Зеленському

Громади м. Монастириська Тернопільської області Щодо загострення ситуації у зв’язку з поширенням COVID-19 у Монастириському районі Шановний пане Президенте, в силу того, що Ваш ставленик – голова Тернопільської ОДА Володимир Труш подає у ЗМІ недостовірну інформацію щодо боротьби з коронавірусом, просимо Вас втрутитись і взяти під особистий контроль ситуацію в Монастириському районі Тернопільської області! Зокрема, 25 березня під час брифінгу новопризначений голова ТОДА Володимир Труш заявив (голослівно!!!!) про високе матеріально-технічне забезпечення лікарні в Монастириську, яка, за його словами, найкраще підготовлена в області і готова приймати хворих на коронавірус. Такі заяви свідчать про некомпетентність!

Адже у Монастириську уже кілька років поспіль не функціонує інфекційне відділення лікарні , а медичні працівники залишилися наодинці з проблемою!

Вони у безвиході!

Самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне за кошти громади у той час, коли місцева влада демонструє бездіяльність! Як наслідок – станом на 01 квітня

77 мешканців району інфікованих на короновірус, з них 32 медпрацівники, яким діагностовано COVID-19. Вірус стрімко поширюється населеними пунктами району.

Статистика – невтішна. Тому, на жаль, містечко може перетворитися на “український Ухань”! Закликаємо Вас, Володимире Олександровичу,

зреагувати на критичну ситуацію в районі й зробити відповідні розпорядження щодо впровадження жорстких карантинних заходів, а також забезпечення Монастириської лікарні відповідними засобами захисту! Опубліковано Светланою Бездиль Середа, 1 квітня 2020 р.