У місті Малин, Житомирська області, люди вийшли на акцію протесту проти необхідності окремої оплати за послуги транспортування газу.

Відповідне відео в фейсбук розмістив один з організаторів акції Валентин Сербін.

У четвер, 30 січня, кілька десятків жителів міста Малин зібралися під управлінням газового господарства та демонстративно спалили платіжки за послуги з транспортування газу, що прийшли їм напередодні.

“Ось ставлення малинчан до транспортування газу! Також люди хочуть чути позицію народного депутата України Тетяни Грищенко”, — прокоментував автор відео.

Зазначимо, Тетяна Грищенко — народний депутат 9 скликання. Вона балотувалася по 66-му округу (Житомирська область) від партії “Слуга народу” та отримала 33% голосів виборців.

Метою акції, за словами її організаторів, було привернення уваги народних депутатів та місцевої влади до рішення НКРЕКП, яким передбачається введення окремої плати за доставку газу.

“Вимагаємо негайно скасувати постанову НКРЕКП про так звану “абонплату за транспортування газу”, як таку, що є грабіжницькою та здирницькою. Ми самі, власним коштом прокладали собі газ до своїх осель і вже заплатили десятки тисяч гривень за ці підключення. Згадана ухвала – це нахабний та цинічний грабунок народу”, — сказав Валентин Сербін в коментарі місцевому виданню Житомир.info.

Інший організатор акції, Микола Полиновский, заявив, що ця акція була попереджувальною і в майбутньому протести мають намір влаштовувати під стінами “Житомиргазу” в обласному центрі.

“Акція була під управлінням газового господарства. Зібралась ініціативна група, бо вирішили, що так терпіти більше не можна. Це платіжки, це та капля, яка збудоражила всіх, не залежно від політичних вподобань і переконань. Сьогодні ми провели попереджувальну акцію. … І наступна акція буде у Житомирі вже під стінами “Житомиргазу”. І маю на меті, щоб такі акції були по всій Україні”, —розповів Поліновский.