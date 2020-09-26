Про це повідомляє АР.
Влада заявила про те, що нинішніх карантинних обмежень вже недостатньо.
“Зараз є серйозний ризик і для жителів Мадрида, і для прилеглих регіонів … Я повторюю заклик переглянути заходи — ми повинні прислухатися до науки та відсторонитися від політики”, – заявив очільник МОЗ Сальвадор Ілла.
Також він поінформував про те, що частковий локдаун, введений в 37 зонах Мадрида, розширять ще на 8.
На сьогодні в 45 зонах Мадрида в’їзд-виїзд дозволені тільки з поважних причин — для поїздок на роботу або навчання, лікування, догляд за близькими або з інших важливих питань.
У Мадриді фіксують третину нових випадків заражень по країні.
Наразі в Іспанії понад 704 тисяч випадків зараження коронавірусом. Влада визнає, що це не реальна картина захворюваності через низький поріг тестувань.
В регіоні Мадриду проживають 6,6 мільйона жителів.
- У середині серпня Іспанія піднялася на перше місце в Європі за кількістю заражених коронавірусом з показником 132,2 випадку на 100 000 населення.
- Раніше в Мадриді (Іспанія) посилили обмеження через коронавірус COVID-19: захисні маски стали обов’язковими у всіх громадських місцях.