У Міністерстві охорони здоров'я Іспанії назвали ймовірним локдаун у Мадриді через епідемічну ситуацію навколо поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє АР.

Влада заявила про те, що нинішніх карантинних обмежень вже недостатньо.

“Зараз є серйозний ризик і для жителів Мадрида, і для прилеглих регіонів … Я повторюю заклик переглянути заходи — ми повинні прислухатися до науки та відсторонитися від політики”, – заявив очільник МОЗ Сальвадор Ілла.

Також він поінформував про те, що частковий локдаун, введений в 37 зонах Мадрида, розширять ще на 8.

На сьогодні в 45 зонах Мадрида в’їзд-виїзд дозволені тільки з поважних причин — для поїздок на роботу або навчання, лікування, догляд за близькими або з інших важливих питань.

У Мадриді фіксують третину нових випадків заражень по країні.

Наразі в Іспанії понад 704 тисяч випадків зараження коронавірусом. Влада визнає, що це не реальна картина захворюваності через низький поріг тестувань.

В регіоні Мадриду проживають 6,6 мільйона жителів.