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Жителів ОРДЛО з симптомами коронавірусу не пропускатимуть через КПВВ

З 7 березня жителів окупованого Донбасу з симптомами коронавірусу не пропускатимуть через контрольні пункти пропуску на підконтрольну територію.

П’ятниця, 6 березня 2020, 17:57

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

“У зв’язку із поширенням на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей випадків захворювання на гострі респіраторні захворювання, збудником яких, ймовірно, є коронавірус, за наказом Командувача об’єднаних сил на контрольних пунктах в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій з 07:00 7 березня 2020 року вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ”, – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що усі особи, які перетинатимуть лінію розмежування через КПВВ будуть проходити процедуру огляду та температурного сканування і, в разі виявлення ознак, схожих на симптоми ураження коронавірусною інфекцією, до таких осіб будуть застосовані обмежувальні заходи.

Зокрема, у разі виявлення ознак, схожих на ураження коронавірусною інфекцією в осіб, які слідують з тимчасово окупованих територій та не мають реєстрації на підконтрольній уряду України території, таким особам не буде наданий дозвіл на прохід (проїзд) через КПВВ.

При цьому, громадян України, які мають реєстрацію на підконтрольній уряду України території, у разі підозри на ураження коронавірусною інфекцією,  доставлятимуть  до визначеного спеціалізованого лікувального закладу. Для цього на кожному КПВВ чергує обладнана машина швидкої допомоги зпідготовленим медичним персоналом.

  • 3 березня в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
  • Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.
  • У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.
  • Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що в нашій країні, швидше за все, збільшиться кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19, проте панікувати не варто.
Теги: ОРДЛО, жители ОРДЛО, коронавірус, ООС, КПВВ

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