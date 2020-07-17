Влада закликала близько чотирьох мільйонів жителів Каталонії (Іспанія), включаючи місто Барселону, залишатися вдома через зростаючу кількість нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Заклик залишатися вдома став найбільш жорстким заходом, який застосували в регіоні відтоді, як Іспанія вийшла з загальнонаціонального карантину минулого місяця.

Жителям Барселони, її передмістя, а також районів Сегрія і Ногера, розташованих далі від міста, наполегливо рекомендували робити покупки в Інтернеті і залишати свій дім тільки для того, щоб потрапити на роботу, відвідати лікаря або виконати інші необхідні дії.

“Ми рекомендуємо людям не пересуватися, якщо це не є абсолютно необхідним”, – заявила на прес-конференції голова служби охорони здоров’я Каталонії Альба Вергес.

Вона уточнила, що каталонцям також заборонено збиратися групами більше 10 осіб.

“Зараз дуже важливо дотримуватися цих заходів, це кращий спосіб уникнути карантину. Ніхто не хоче повного домашнього ув’язнення”, – заявила Вергес.

Культурні і спортивні заходи в регіоні будуть обмежені, але музеї в Барселоні залишаться відкритими.

Бари і ресторани зможуть працювати, але з обмеженням в половину своєї звичайної місткості в приміщенні і з 2-метровим відстанню між столиками на відкритому повітрі.

Варто відзначити, що в Каталонії фіксують зростання кількості випадків захворювання. Як повідомляє видання El País, напередодні влада Каталонії оголосила, що зафіксовано близько 1,3 тис. нових випадків коронавірусу (більшість з яких – 884 припадає на Барселону та її околиці).

Згідно з даними ресурсу Worldometer, за останню добу в Іспанії зафіксували 1400 нових випадків захворювання.

Варто відзначити, що Іспанія є однією з найбільш постраждалих країн Європи з більш ніж 28 тис. смертей в результаті епідемії COVID-19. Країна вийшла з суворої національної ізоляції 21 червня. Але відтоді виникло більше 170 інфекційних кластерів, що спонукало місцеву владу вводити локальні обмеження.