У Гонконзі почала працювати "гаряча лінія" для бажаючих повідомити про порушення — в тому числі анонімно.

Про це повідомляє BBC.

“Гарячу лінію” відкрило Управління поліції Гонконгу. Повідомлення можна відправляти в аудіо- і відеоформаті, на електронну пошту, а також у всекитайському месенджері WeChat.

При цьому гонконгців переконували, що “гарячу лінію” створюють не для обробки і зберігання персональних даних донощиків.

На сторінці поліцейського управління у Facebook з’явився запис: “Підтримуємо співробітництво між поліцією і народом! Зрадників до відповіді!”

Ця ситуація дуже схвилювала правозахисників – вони вважають, що інформатори зможуть використовувати “гарячу лінію” проти людей з іншими поглядами або просто особистих недругів.

Влітку цього року в Гонконзі прийняли закон, який вводить кримінальну відповідальність за заклики до незалежності і критику центральної влади.

Він передбачає покарання аж до довічного ув’язнення за будь-яку діяльність, спрямовану на відділення Гонконгу, розпалювання ворожнечі до центральної влади Китаю і “змову з іншими державами”.