Про це повідомляє BBC.
“Гарячу лінію” відкрило Управління поліції Гонконгу. Повідомлення можна відправляти в аудіо- і відеоформаті, на електронну пошту, а також у всекитайському месенджері WeChat.
При цьому гонконгців переконували, що “гарячу лінію” створюють не для обробки і зберігання персональних даних донощиків.
На сторінці поліцейського управління у Facebook з’явився запис: “Підтримуємо співробітництво між поліцією і народом! Зрадників до відповіді!”
Ця ситуація дуже схвилювала правозахисників – вони вважають, що інформатори зможуть використовувати “гарячу лінію” проти людей з іншими поглядами або просто особистих недругів.
Влітку цього року в Гонконзі прийняли закон, який вводить кримінальну відповідальність за заклики до незалежності і критику центральної влади.
Він передбачає покарання аж до довічного ув’язнення за будь-яку діяльність, спрямовану на відділення Гонконгу, розпалювання ворожнечі до центральної влади Китаю і “змову з іншими державами”.
- Раніше повідомлялося, що у липні 2020 року у Гонконзі знову спалахнули протести, поліція затримала понад 300 осіб.