Про це заявив мер Білл де Блазіо, повідомляє NBC.

Зазначається, що гроші отримає кожен, хто відвідає міський центр вакцинації.

Таке рішення було прийнято на тлі того, як міська влада оголосила про те, що вакцинація буде обов’язковою для всіх робітників міста.

В іншому випадку жителів міста зобов’язали пройти суворі щотижневі протоколи тестування.

Крім того, в місті зараз фіксують різке зростання числа випадків коронавірусу, викликаного “вибухом” штаму Delta.

Згідно з даними Департаменту охорони здоров’я штату Нью-Йорк, від 45% до 65% жителів міста Нью-Йорка повністю вакциновані, в залежності від району.

We’re on the verge of administering 10 million #COVID19 vaccine doses in New York City. Now, we’re sweetening the deal.

Get vaccinated at any City-run site and get 100 bucks.https://t.co/cNSZQW3Wf1 pic.twitter.com/sHRCwVUOyT

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 28, 2021