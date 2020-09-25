Жителю Львова загрожує до 5 років в'язниці за футболку з комуністичною символікою – написом "СРСР".

Про це поінформували в пресслужбі Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Згідно з повідомленням, 8 вересня близько 19:30 “небайдужі громадяни виявили в центрі Львова чоловіка, одягненого у футболку із зображенням комуністичного символу”.

21-річного хлопця відразу доставили в Галицький відділ поліції, де поліцейські встановили його особу і відкрили по даному факту кримінальне провадження.

24 вересня слідчі повідомили львів’янину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, – позбавлення волі на термін до 5 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Варто відзначити, що в Україні з 2015 року діє закон “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

Згідно з цим документом, в Україні заборонено виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів.