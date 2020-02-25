Мешканка однієї з багатоповерхівок у Києві отримала платіжку за опалення за січень 2020 року на суму майже 53 тисячі гривень.

Дану інформацію підтвердили в КП “Київтеплоенерго”.

“У соцмережах та ЗМІ з’явилась інформація про те, що мешканка багатоповерхівки на лівому березі отримала платіжку за опалення майже 53 тис. гривень… На жаль, мусимо підтвердити, що ця інформація не фейкова і мешканка будинку за адресою: вул. Є. Сверстюка, 52-В дійсно отримала платіжку за опалення 4-кімнатної квартири з опалювальною площею 127,3 кв.м у січні 52 932,18 грн”, – відзначається в повідомленні.

У “Київтеплоенерго” наголосили, що це не помилка і не технічний збій. Причиною такого нарахування є те, що квартира виявилася єдиною з 177 квартир, в якій не встановлено лічильник опалення.

“Мешканці квартир із лічильниками опалення оплачують лише спожите тепло за показаннями своїх лічильників та опалення місць загального користування. А різниця, що утворюється між показаннями загальнобудинкового лічильника та сумарними показаннями усіх індивідуальних, нараховується мешканцям без індивідуального лічильника”, – пояснюють в “Київтеплоенерго”.

У компанії уточнили, що сума нарахована за методикою, що діє для будинків, де є технічна можливість встановити лічильники опалення в квартирах.

При цьому в “Київтеплоенерго” визнають, що “хоча з точки зору закону нарахування за опалення… правильне, проте з огляду на реалії – суперечить логіці справедливих нарахувань для клієнтів”.

“Одна квартира не повинна й не може оплачувати різницю між будинковим і квартирними лічильниками. І це проблема не лише “Київтеплоенерго” і його клієнтів, така ж ситуація і в інших містах. Причина полягає у недосконалості нормативної бази, зокрема постанови Кабінету Міністрів № 630, вимог якої дотримуються теплопостачальники. Методика спричиняє колізію, коли фінансове навантаження за різницю між показниками загальнобудинкового лічильника та індивідуальними приладами обліку й МЗК (місця загального користування) покладається на споживачів без індивідуальних лічильників. Коли у будинку без індивідуальних лічильників лишається 2-4 квартири, суми нарахувань стають шокуючими“, – наголошують в компанії.

Відзначається, що існуюча методика працює, коли 50-70 % квартир обладнані індивідуальними лічильниками. В іншому випадку вона дає збій.

У “Київтеплоенерго” звернуться до Уряду і профільного міністерства з ініціативою створення методики нарахувань для будинків, де більше 70 % квартир обладнані індивідуальними лічильниками. У компанії також пообіцяли переглянути перерозподіл спожитого тепла в зазначеному будинку і зробити перерахунок платіжки на 53 тисячі гривень.

В “Київтеплоенерго” наголошують, що “найбільш надійний спосіб уникнути подібної ситуації для мешканців будинків, де сусіди встановили індивідуальні лічильники опалення, — також встановити індивідуальний лічильник”.