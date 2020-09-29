Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, який унормовує забезпечення житлом дітей-сиріт після досягнення ними повноліття.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3577 проголосували 292 народні депутати.

Метою ухвалення документа є вдосконалення законодавства “щодо додаткового захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, в тому числі після досягнення ними 23 років.

Законопроєкт передбачає надання права особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі після досягнення ними 23 років, на позачергове отримання житла з житлового фонду соціального призначення.

Крім цього, передбачено забезпечення їх соціальним або орендованим житлом до надання благоустроєного жилого приміщення для постійного проживання.

Крім того, діти-сироти за бажанням зможуть отримати грошову компенсацію за передбачене для них житло.

Закон регулює взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, місцем походження яких є населені пункти тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, Автономній республіці Крим та Севастополі.