Т.в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет під час дискусії щодо рівня забезпеченості навчальних закладів заявив опонентці, що "найважливіше" — "жити на позитиві".

Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Під час шоу Шкарлет розповів, що сьогодні “справді є школи в яких бракує і масок, і засобів захисту”.

“Так само як і люди є різні за своїм достатком”, — зауважив Шкарлет, маючи на увазі різний рівень забезпеченості шкіл у різних містах.

Також т.в.о. міністра освіти й науки розповів, що розраховує на виділення 3 млрд гривень на закупівлю засобів дезінфекції та засобів індивідуального захисту для закладів освіти з Фонду боротьби з коронавірусом наступного тижня.

“Ми сьогодні підготували новий запит, за першим Міністерство фінансів нам дало відмову щодо фінансування старих секвестрованих програм. Цього разу ми зробили новий запит чисто на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту в розмірі 3 млрд гривень. Сподіваємося, що ми на наступному тижні зробимо ці зміни”, — сказав він.

Одночасно він зауважив, що передусім МОН розраховує на гроші, які вже є.

“На 1 січня 2020 року залишками з минулого року освітньої субвенції залишилися 5,2 млрд гривень. 1,9 з них — цільова субвенція на заробітну плату. 3,3 млрд у 2020 році може бути розподілено на певні засоби і заходи, які відповідають 6-й постанові Кабміну 2015 року”, — пояснив він.

Шкарлет зауважив, що ця постанова не передбачає виділення коштів з цього ресурсу на ЗІЗ та засоби дезінфекції. Тож задля їх використання пропонується внести зміни до постанови. Проєкт змін вже готовий.

Нардеп від “Голосу” Інна Совсун розкритикувала голову МОН за те, що ці питання все ще не вирішені, а навчальний рік вже почався.

Вона заявила, що ті освітні установи, які наразі забезпечені, були забезпечені коштами на місцях. Без допомоги влади з цим впоралися не всюди.

Під час обговорення цього питання між Совсун та Шкарлетом сталася суперечка. Шкарлет сказав, що за законом місцева влада і мала займатися цим забезпеченням. При цьому він знов згадав, що МОН ще не виділяла гроші, але має у резерві 3,3 млрд гривень — раніше згадувані залишки освітньої субвенції, які після змін до постанови зможуть виділити школам.

Іванна Коберник, ексрадниця міністра освіти, засновниця ГО “Smart Освіта” та “Батьківський контроль” зауважила, що згадані залишки освітньої субвенції є не у всіх областях. Міста, які цих грошей не мають, потребуватимуть фінансування у будь-якому разі.

Шкарлет наголосив, що кошти є у всіх містах. Коберник це знов заперечила і запитала: “Тобто їм не треба закуповувати дезінфекційні засоби?”.

“Вам треба мабуть пройти суспільний конкурс або на в.о., або на міністра освіти. Ви краще за всіх знаєте. Живіть на позитиві перш за все. Це саме головне, що треба робити“, — сказав Шкарлет у відповідь.

Ведуча шоу Наталія Мосійчук зауважила, що ця репліка нагадує скандальний вислів “Денег нет, но вы держитесь”, який у 2016 році у відповідь на скаргу пенсіонерки з окупованого Криму на маленьку пенсію сказав голова уряду Росії Дмитро Медведєв.