Про це повідомляє пресслужба Офіса президента.
Зеленський поклав квіти до братської могили біля центрального монумента меморіалу “Биківнянські могили” та до пам’ятного знаку польських поховань.
“Шокують колосальні масштаби злочинів та їхня антигуманна природа. Абсолютно чужа як законам нормального людського буття, так і суспільному устрою цивілізованого світу. Тоталітарна машина без вагань знищувала на своєму шляху людські життя та долі”, – заявив Президент України.
За його словами, сучасні і майбутні покоління повинні зробити все для неповторення подібних злочинів.
“У незалежній демократичній Україні життя та здоров’я громадян завжди буде моїм безумовним пріоритетом”, – зазначив Зеленський.
Фото: пресс-служба ОПУ
- У третю неділю травня в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій.