Сьогодні, 17 травня, Президент України Володимир Зеленський разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком відвідав Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" і взяв участь в заходах до Дня пам'яті жертв політичних репресій.

Про це повідомляє пресслужба Офіса президента.

Зеленський поклав квіти до братської могили біля центрального монумента меморіалу “Биківнянські могили” та до пам’ятного знаку польських поховань.

“Шокують колосальні масштаби злочинів та їхня антигуманна природа. Абсолютно чужа як законам нормального людського буття, так і суспільному устрою цивілізованого світу. Тоталітарна машина без вагань знищувала на своєму шляху людські життя та долі”, – заявив Президент України.

За його словами, сучасні і майбутні покоління повинні зробити все для неповторення подібних злочинів.

“У незалежній демократичній Україні життя та здоров’я громадян завжди буде моїм безумовним пріоритетом”, – зазначив Зеленський.

Фото: пресс-служба ОПУ