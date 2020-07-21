Традиційно Bouquet Kyiv Stage збере шанувальників музики, літератури, візуального мистецтва і театру в саду "Софії Київської". Це вже третій фестиваль, який щоліта організовує культурний центр Дім "Майстер Клас".

“Життя триває!” – це слоган Bouquet Kyiv Stage 2020.

“Сьогодні Букет – це міський фестиваль. А місто – це не лише архітектурний ландшафт, це, передусім, люди. Саме люди роблять місце таким, яким воно є. Саме люди наповнюють його. Тому надзвичайно важливо говорити про людей, які впливають на простір, змінюють простір і нас у ньому. Взаємозв’язок міста і людей – про це ми хочемо говорити цього року. Саме тому обрали фокус-темою цьогорічного фестивалю “Місто майстрів”, – пояснює Ірина Буданська.

Ця тема, розповідають організатори, спонукає до знайомства із талановитими людьми, тими, кого ми вже знаємо, і тими, кого можливо для себе відкриємо.

Мовою музики: класичної, сучасної академічної, джазової та експериментальної, цього року буде розкрито імена видатних майстрів: композиторів, педагогів, диригентів, виконавців.

Третій Bouquet обіцяє стати фестивалем прем’єр. Театральний напрям буде представлено театрально-музичною виставою “Бабин Яр”.

Візуальна програма буде представлена художніми виставками з фокусом на період шістдесятників, а також проєктами, що поєднують візуальне мистецтво з новітніми технологіями.

“Життя триває!” ― тема традиційних бесід під ясенем, на які запрошує засновник Bouquet Kyiv Stage Євгеній Уткін. Непересічні спікери та всі, хто любить глибокі розмови й цікаві дискусії, зустрінуться у тіні сторічного ясеня, що росте у саду “Софії Київської”. Це буде територія творення нових сенсів та обміну думками, місцем, де народжуються ідеї та натхнення.

Література – новий напрям фестивалю, буде представлена діалогами з письменниками й інтелектуалами, видавцями і перекладачами про взаємодію людини та міста. Ключовою подією стане поетичний марафон.

Цього року традиційна програма для дітей складається з театралізованих постановок, творчих майстер-класів та освітніх інтерактивів. Охоплює інтереси від немовлят до підлітків.

Загалом заплановано близько 40 подій, частина з яких буде транслюватися он-лайн. Тож долучитися до дивовижного простору, наповненого мистецтвом і натхненням, зможе будь-хто у будь-якому куточку світу.

З метою запобігання поширення COVID-19, під час фестивалю організатори дотримуватимуться усіх рекомендацій МОЗ та правил, впроваджених Кабінетом міністрів України та КМДА про проведення культурно-масових заходів під час карантину.

Важливо! 5 серпня відбудеться презентація Bouquet Kyiv Stage-2020, на якій організатори і куратори фестивалю представлять детальну програму та учасників.

Офіційний сайт фестивалю: bouquetstage.com

Фб-сторінка: https://www.facebook.com/bouquetstage/