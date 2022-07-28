Мер Харкова Ігор Терехов, заявив, що жоден район у місті не є "безпечним". За його словами, російські війська намагаються перетворити місто на "жалюгідне, на кшталт тих, що є в Росії".

Про це повідомляє The Guardian.

Проте Терехов наголосив, що ворогам це не вдасться, бо харків’яни зі зброєю в руках захищають своє місто: “У нас у місті – дев’ять районів, і всіх їх бомбардують з різною інтенсивністю та в різний час. Тому не можна сказати, що в Харкові десь безпечно”, — заявив мер.

Так, безпечно в укриттях і безпечно в метро, але немає жодного району, жодного місця в місті, яке є “абсолютно безпечним”.

Він нагадав, що на кінець березня майже третина харків’ян покинула обложене місто, тікаючи до міст і містечок на захід. Також минулого тижня внаслідок обстрілу загинуло троє людей, зокрема 13-річний хлопчик, що примножило число жертв, які, за словами Терехова, становлять “сотні”.