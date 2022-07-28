Про це повідомляє The Guardian.
Проте Терехов наголосив, що ворогам це не вдасться, бо харків’яни зі зброєю в руках захищають своє місто: “У нас у місті – дев’ять районів, і всіх їх бомбардують з різною інтенсивністю та в різний час. Тому не можна сказати, що в Харкові десь безпечно”, — заявив мер.
Так, безпечно в укриттях і безпечно в метро, але немає жодного району, жодного місця в місті, яке є “абсолютно безпечним”.
Він нагадав, що на кінець березня майже третина харків’ян покинула обложене місто, тікаючи до міст і містечок на захід. Також минулого тижня внаслідок обстрілу загинуло троє людей, зокрема 13-річний хлопчик, що примножило число жертв, які, за словами Терехова, становлять “сотні”.
- Вчора, в ніч на 27 липня росіяни знову обстріляли Харків.
- У Харкові найближчими тижнями біля зупинок громадського транспорту зведуть додаткові залізобетонні бомбосховища. Рішення ухвалили через останні обстріли зупинок, внаслідок яких були жертви та постраждалі серед мирного населення.
- 23 липня російські загарбники укотре обстріляли місто Харків. За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.