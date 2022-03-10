Про це повідомила віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
“Найгірша ситуація – це Маріуполь-Запоріжжя. Жодна людина не була евакуйована. Жодна краплина води не потрапила до людей, які знемагають від спраги”, – зазначила міністерка.
Вона наголосила, що 300 тисяч людей сьогодні страждають від відсутності води, від холоду й від голоду. Ворог мстиво не дозволяє їх врятувати.
За словами Верещук, наразі залишився лише один наземний шлях з Маріуполя до Запоріжжя через Оріхів і Пологи, а всі решта шляхів знищені або заміновані.
Віцепрем’єрка закликала міжнародну спільноту якнайшвидше розслідувати цей злочин проти людяності, а також посилити санкції проти РФ.
Верещук наголосила, що ворог постійно зриває заплановану евакуацію з Маріуполя, де ситуація доведена до гуманітарної катастрофи.
10 березня зранку Ірина Верещук анонсувала про відкриття гуманітарного коридору Маріуполь – Портовське – Мангуш в обхід Нікольське – Республіка – Розівка – Більмак – Пологе – Оріхів – Запоріжжя з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту. Пізніше вона повідомила, що Маріуполь досі залишається заблокований для евакуації людей.
- Нагадаємо, наразі російські військові продовжують перешкоджати виїзду мирних мешканців з міста та не допускають довіз гуманітарного вантажу.
- Директор Міжнародного комітету Червоного Хреста Домінік Стіллхарт зазначив, що евакуаційний шлях з Маріуполя було заміновано.
- Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко звинуватив російських військових у знищенні міста. Він закликав вплинути на російських терористів, котрі “тримають у заручниках” 400 тисячне населення та надати “зелений коридор” для жінок і дітей.
- Нагадаємо, голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що ситуація у місті Маріуполь залишається дуже складною. Місто вже на межі гуманітарної катастрофи.