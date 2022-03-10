Станом на 10 березня жодна людина не була евакуйована гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя, як планувалося, також до міста не змогла потрапити гуманітарна допомога через постійні обстріли російської армії.

Про це повідомила віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Найгірша ситуація – це Маріуполь-Запоріжжя. Жодна людина не була евакуйована. Жодна краплина води не потрапила до людей, які знемагають від спраги”, – зазначила міністерка.

Вона наголосила, що 300 тисяч людей сьогодні страждають від відсутності води, від холоду й від голоду. Ворог мстиво не дозволяє їх врятувати.

За словами Верещук, наразі залишився лише один наземний шлях з Маріуполя до Запоріжжя через Оріхів і Пологи, а всі решта шляхів знищені або заміновані.

Віцепрем’єрка закликала міжнародну спільноту якнайшвидше розслідувати цей злочин проти людяності, а також посилити санкції проти РФ.

Верещук наголосила, що ворог постійно зриває заплановану евакуацію з Маріуполя, де ситуація доведена до гуманітарної катастрофи.

10 березня зранку Ірина Верещук анонсувала про відкриття гуманітарного коридору Маріуполь – Портовське – Мангуш в обхід Нікольське – Республіка – Розівка – Більмак – Пологе – Оріхів – Запоріжжя з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту. Пізніше вона повідомила, що Маріуполь досі залишається заблокований для евакуації людей.