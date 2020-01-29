Про це свідчить інформація на сайті Дослідницького центру П’ю (Pew Research Center).

Так, дослідники в жовтні і листопаді 2019 року опитали 12 043 дорослих американців на предмет їх довіри до 30 джерел новин. З’ясувалося, що більше 50 % всіх дорослих в США не довіряють жодному з них.

Однак для політичних і передвиборних новин велика частина демократів і незалежних кандидатів, які покладаються на демократів, висловлює скоріше довіру, ніж недовіру, до 22 з 30 джерел новин. Водночас, більшість республіканців скоріше не довіряють, ніж довіряють 20 з 30 джерел.

Зазначається, що ця різниця ще більш виражена між консервативними республіканцями і ліберальними демократами.

Водночас, близько двох третин (65 %) республіканців вважають, що довіряють Fox News як джерелу.

Серед демократів і їх прихильників лідером є CNN: 67 % вважають його таким же надійним джерелом інформації, як Fox News для республіканців.

За даними дослідників, недовіра до ЗМІ за останні п’ять років збільшилася, особливо серед республіканців. Зокрема, в порівнянні з аналогічним дослідженням, проведеним центром П’ю в 2014 році, недовіра республіканців зросла до 15 з 20 джерел, про які питали і тоді і зараз. Найпомітніше зросла недовіра республіканців до CNN, The Washington Post, і New York Times.

При цьому, рівень довіри і недовіри демократів до засобів масової інформації змінився значно менше.

Фахівці наголошують, що отримання новин від джерела не завжди означає довіру до нього. Дані показують, що в той час як 24 % республіканців споживали новини від CNN, приблизно чотири з десяти (39 %) сказали, що не довіряють цьому ЗМІ. А з 23 % демократів, які дізналися політичні новини від Fox News, майже три з десяти (27 %) не довіряють цьому телеканалу.