Наступний, 2021 рік стане початком входження України в режим Paperless, коли 100% державних послуг будуть переведені онлайн.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи з посланням у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

“2021 рік стане початком входження країни в режим Paperless. Жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів або інших папірців для отримання державних послуг. Наша мета на найближчі роки – 100% державних послуг онлайн”, – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що вже почав працювати додаток “Дія”. За словами глави держави, ним користуються 26 млн українців.

“Ми створюємо “державу в смартфоні”. Вже 26 млн українців можуть користуватися додатком “Дія” та цифровим водійським посвідченням, свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, паспортом просто в смартфоні або отримати дозвіл на будівництво в електронному кабінеті забудовника – без участі чиновника. Не відходячи від комп’ютера, реєструвати бізнес за 15 хвилин. Швидше, ніж у більшості країн світу. Молоді батьки можуть користуватися сервісом “еМалятко” і отримувати послуги за однією заявою в пологовому будинку або онлайн. Ми стали першою країною в світі, яка має цифровий паспорт. За допомогою якого можна подорожувати або відкрити банківський рахунок онлайн”, – перерахував Зеленський.