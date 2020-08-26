Представники туристичної галузі та івент-індустрії влаштовують акцію протесту, аби висловити свою незгоду із рішенням Кабінету міністрів на місяці заборони в'їзду в Україну для іноземців.

Про це повідомив у Facebook колишній начальник Управління туризму та промоцій Київської міськадміністрації, експерт в області туризму Антон Тараненко.

Як повідомлялося раніше, 26 серпня Кабінет Міністрів прийняв рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.

На думку Тараненка, це рішення є неприпустимим. Він вказав на те, що для закриття кордонів немає достатніх підстав.

“Тільки-но почали приймати туристичні групи. Почали запрошувати іноземних представників на фам-тури. Президент спростив проходження кордону для низки країн і через 2 тижні сам закриває країну на місяць. За 2 місяці жодного випадку підтвердження вірусу від іноземного туриста або зараження після контакту з туристом, що прибув”, — пише він.

Також Тараненко закликав представників туристичної галузі та івент-індустрії вийти на акцію протесту, аби висловити незгоду з цим рішенням.

“Закликаю туристичну спільноту об’єднатися і вийти з позицією проти цього рішення Кабміну. Також прошу долучатися представників івент-індустрії. Бо не підтримую рішення щодо обмеження діяльності нічних закладів культури та проведення концертів”, — зазначив він.

Акція має відбутися о 12 годині в п’ятницю, 28 серпня, біля будівлі Кабінету Міністрів на вулиці Михайла Грушевського в Києві.