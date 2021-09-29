У 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" розгромно програло в матчі проти "Баварії".

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У вівторок, 29 вересня, на “Альянц Арені” в Мюнхені (Німеччина) відбувся матч київського “Динамо” з мюнхенською “Баварією”.

Перший гол “Динамо” пропустило на 12 хвилині від нападника Роберта Левандовскі (пенальті). За 15 хвилин — другий гол від Левандовскі.

На 68-й хвилин полетів третій гол у ворота киян — від правого вінгера Сержа Гнабрі.

За п’ять хвилин “Динамо” пропустило ще один м’яч — від лівого вінгера Лероя Зане.

Ерік Максім Шупо-Мотінг зробив рахунок непристойним на 87-й хвилині. Отримавши подачу на голову, нападник пробив у дальній кут.

“Баварія” (Мюнхен) – “Динамо” (Київ) – 5:0

Мюнхен, стадіон “Альянц Арена”

Арбітр — Марко Гуїда (Італія)

Голи: Левандовскі, 12 (пен), 27; Гнабрі, 68; Сане, 74; Шупо-Мотінг, 87.

Склади команд

“Баварія”: Ноєр, Зюле, Ернандес, Упамекано, Девіс (Павар, 69), Горетцька (Забітцер, 80), Кімміх, Мюллер, Левандовськи (Шупо-Мотінг, 79), Гнабрі (Мусіала, 69), Сане (Сарр, 79).

“Динамо”: Бущан, Тимчик (Кендзьора, 46), Шабанов, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Андрієвський, де Пена, Циганков (Караваєв, 70), Шапаренко (Шепелєв, 46), Гармаш (Супряга, 70).

Попередження: Тимчик, 37.

Після двох матчів “Динамо” з 1 очком посідає третє місце в групі E, випереджаючи лише “Барселону” (0 очок після поразки “Бенфіці”).

Очолює турнірну таблицю групи “Баварія”.

20 жовтня “Динамо” зіграє з “Барселоною”.