Командувач оборони Києва та області – командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські військові ні клаптика української землі не віддадуть, а лише звільнятимуть її.

Відповідний допис розміщений на сторінці Міністерства оборони України.

Генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю представникам світових ЗМІ щодо поточної ситуації в області та довкола столиці заявив, що процес звільнення територій України від окупанта надалі триватиме. Українські військові мають жагу до перемоги та хочуть звільнити всю територію України від окупанта.

“Звісно не все просто, але ми робимо все можливе, щоб це зробити”, – наголосив він.

Командувач Сухопутних військ ЗС України подякував за допомогу від партнерів і заявив, що українські військові її надзвичайно цінують. Він заявив, що цю допомогу українці використовують максимально ефективно – кожна ракета потрапляє в ціль, про що свідчить знищена техніка ворога.