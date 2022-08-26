«Жодного росіянина немає»: Ольга Сумська заявила, що зіграє у спектаклі «Майстер та Маргарита» з українською трупою

Про це повідомляють #Букви.
Згідно з інформацією з афіші, у празькому театрі DIVADLO HYBERNIA 15 жовтня цього року відбудеться спектакль “Майстер і Маргарита” у постановці покійного російського режисера Валерія Беляковича, а також, що спектакль йтиме російською мовою. На тлі чого у соцмережах виникнули дискусії.
Втім, сама Сумська повідомила #Буквам, що грати на сцені буде українська трупа. За її словами, жодного росіянина на сцені немає. Вона додала, що Белякович написав свою постановку “Майстра і Маргарити” близько 20 років тому.
“Чому саме ця вистава користується успіхом? Свого часу Белякович зробив дійсно хорошу виставу, вона живе і має попит. Там є своя магія”, — сказала акторка.
Також частину зібраних коштів планують передати на потреби Збройних сил України. Після початку повномасштабної російсько-української війни Ольга активно долучається до благодійних зборів. Про це свідчать її дописи в соціальних мережах.
У такий спосіб, близько трьох тижнів тому українські актори об’єдналися, аби зібрати та передати кошти громадській організації “Ініціативне покоління”, яка закупить для 5 карет швидкої допомоги для військових медиків.
- У ніч на 19 липня померла відома українська акторка та телеведуча Руслана Писанка, їй було 56 років. ЇЇ колега, Ольга Сумська розповіла про те, що ніхто не знав про біль Руслани Писанки, адже на публіці вона була завжди феєрверком позитивних емоцій.