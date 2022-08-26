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«Жодного росіянина немає»: Ольга Сумська заявила, що зіграє у спектаклі «Майстер та Маргарита» з українською трупою

Українська акторка Ольга Сумська зіграє у спектаклі "Майстер та Маргарита" 15 жовтня у столиці Чехії, Празі з українською трупою. За її словами, жодного росіянина на сцені не буде.

П’ятниця, 26 серпня 2022, 20:36
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Про це повідомляють #Букви.

Згідно з інформацією з афіші, у празькому театрі DIVADLO HYBERNIA 15 жовтня цього року відбудеться спектакль “Майстер і Маргарита” у постановці покійного російського режисера Валерія Беляковича, а також, що спектакль йтиме російською мовою. На тлі чого у соцмережах виникнули дискусії.

Втім, сама Сумська повідомила #Буквам, що грати на сцені буде українська трупа. За її словами, жодного росіянина на сцені немає. Вона додала, що Белякович написав свою постановку “Майстра і Маргарити” близько 20 років тому.

“Чому саме ця вистава користується успіхом? Свого часу Белякович зробив дійсно хорошу виставу, вона живе і має попит. Там є своя магія”, — сказала акторка.

Також частину зібраних коштів планують передати на потреби Збройних сил України. Після початку повномасштабної російсько-української війни Ольга активно долучається до благодійних зборів. Про це свідчать її дописи в соціальних мережах.

У такий спосіб, близько трьох тижнів тому українські актори об’єдналися, аби зібрати та передати кошти громадській організації “Ініціативне покоління”, яка закупить для 5 карет швидкої допомоги для військових медиків.

 

Теги: вистава, виступ, Майстер та Маргарита, Ольга Сумська, російська мова, російсько-українська війна, Чехія

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