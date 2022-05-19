П'ятий президент України Петро Порошенко наголосив, що будь-які поступки перед Росією щодо територіальної цілісності нашої держави є неприйнятими.

Про це він заявив в ефірі французького телеканалу France 24.

Порошенко відповів на слова президента Франції щодо “дипломатичних компромісів” – це так само як запропонувати Франції віддати президенту РФ Володимиру Путіну в обмін на стабільність Прованс чи Корсику. “Неможливо”, – наголосив п’ятий президент.

Також Петро Порошенко стверджує, що не може бути ніякого умиротворення агресора, який скоїв і продовжує коїти злочини проти мирного населення України.

“Друге – жодного умиротворення агресора. Адже Україна платить страшну ціну сьогодні. Російська армія воює не з українськими солдатами. Вони гвалтують, знущаються, вбивають жінок, дітей, літніх людей”, – заявив він, додавши, що цього українці не забудуть і не пробачать.

Політик також додав, що Україна хоче миру та повернутися до європейської сім’ї. Українці готові добиватися цього шляхом дипломатичних перемовин, політико-дипломатичними засобами, а також з допомогою ЗСУ. Однак, будь-які перемовини з РФ стосовно умов безпеки можливі лише після низки кроків:

“Спочатку – негайне і безумовне припинення вогню, виведення російських військ, розв’язання усіх гуманітарних проблем, звільнення заручників тощо. Далі – умови безпеки”, – наголосив Петро Порошенко.