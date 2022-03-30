П’ятий президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу Fox News дав свою оцінку мирним перемовинам, ситуації в Україні та тому, як український народ здивував весь світ.

Уривок з інтерв’ю опубліковано на Youtube-сторінці Петра Порошенка.

Петро Порошенко переконаний, що саме успіх України змусив президент РФ Володимира Путіна нервувати та напасти на Україну.

“Він просто відмовляє нам у праві жити. І ненавидить думку про те, що ми можемо мати свою власну державу. Він хоче все зрівняти з землею. І це є доказом його неадекватності”, – констатує п’ятий президент.

Порошенко наголосив, що Україна ніколи не здається. Те диво, яке продемонструвала Україна, вразило міжнародну спільноту та президента РФ. Путін хотів захопити Україну за 36 годин, НАТО давало 72 години. А Україна успішно відбиває атаки ворога вже протягом 5 тижнів.

Також п’ятий президент відзначив, наскільки складним є зараз тягар президента України Володимира Зеленського в умовах тотальної війни.

“Йдеться про повну відповідальність Зеленського. Ця відповідальність справді є дуже складною… Я роблю все від мене можливе, щоб зробити позицію Зеленського більш міцною, демонструвати єдність і всередині України, і глобальну солідарність з Україною з боку всього світу”, – наголосив він.

Петро Порошенко підкреслив, що не може бути жодних компромісів щодо територіальної цілісності, але мирну домовленість необхідно підтримати.

“Жодних компромісів щодо територіальної цілісності України. І український народ має підтримати мирну домовленість. Дуже важливим є усвідомити це вже зараз. І наскільки я розумію, Зеленський у своїй заяві як раз підтвердив таку позицію, що жодних компромісів щодо територіальної цілісності не буде”, – заявив п’ятий президент.