Жодних компромісів: Тайвань заявив, що не поступиться суверенітетом

Про це повідомляє DW.
16 жовтня в Офісі тайванського президента наголосили, що народ Тайваню однозначно відкидає ідею Пекіна про “одну країну, дві системи”.
Раніше голова КНР Сі Цзіньпін знову пригрозив Тайваню військовою силою. Китай прагне мирного “возз’єднання”, але “ми ніколи не візьмемо на себе зобов’язання відмовитися від застосування сили. Китайське керівництво збереже опцію для вжиття всіх необхідних заходів”, – заявив він на з’їзді Комуністичної партії Китаю (КПК).
У відповідь Офіс президента Тайваню висловив думку, що зустріч на полі бою не опція.
“Підтримка миру та стабільності в Тайванській протоці та всьому регіоні є загальною відповідальністю двох сторін”, – зазначили у заяві.
Китай вважає Тайвань бунтівною провінцією, яка є частиною КНР. Не визнає незалежність Тайваню і переважна більшість членів світової спільноти, включаючи США та РФ. Проте президент США Джозеф Байден заявив, що у разі вторгнення Китаю на острів американські військові захищатимуть Тайвань.
Водночас 23 мільйони тайванців уже давно вважають себе незалежними. Напруженість у відносинах між КНР і Тайванем посилилася після візиту на острів голови Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, американських конгресменів та інших держав, зокрема й Німеччини. Китай у відповідь розширив військову активність у районі Тайваню, щоб посилити тиск на керівництво в Тайбеї.
- У Тайвані звинуватили Китай у “зруйнуванні” договору про пересування військових Тайванською протокою. Таку заяву озвучив міністр оборони Тайваню Цзю Го-чень.
- Збройні сили Китаю здатні блокувати Тайвань, заявив віце-адмірал Карл Томас, командувач Сьомим флотом США, вказавши на розмір військово-морського флоту країни, який є “найбільшим у світі та зростає швидкими темпами”.
- Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай проводив навчання, щоб підготувати вторгнення. Він вважає, що для цього КНР відпрацьовує повітряні та морські навчання навколо острова.
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США прагнуть зміцнити оборону Тайваню за допомогою нової зброї та військового матеріально-технічного забезпечення на суму понад $1 мільярд на тлі зростання напруженості у відносинах з Китаєм після візиту спікерки Палати представників Ненсі Пелосі до Тайбею.
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28 вересня віцепрезидентка США Камала Гарріс засудила “тривожні” дії Китаю в Тихому океані, пообіцявши поглибити “неофіційні зв’язки” з Тайванем — через кілька днів після того, як адміністрація США пообіцяла, що її сили захищатимуть острів.