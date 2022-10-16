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Жодних компромісів: Тайвань заявив, що не поступиться суверенітетом

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай не відмовиться від налаштування силового повернення Тайваню під свій контроль. У відповідь Тайвань наголосив, що його суверенітет не може бути предметом торгу.

Неділя, 16 жовтня 2022, 18:02
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Про це повідомляє DW.

16 жовтня в Офісі тайванського президента наголосили, що народ Тайваню однозначно відкидає ідею Пекіна про “одну країну, дві системи”.

Раніше голова КНР Сі Цзіньпін знову пригрозив Тайваню військовою силою. Китай прагне мирного “возз’єднання”, але “ми ніколи не візьмемо на себе зобов’язання відмовитися від застосування сили. Китайське керівництво збереже опцію для вжиття всіх необхідних заходів”, – заявив він на з’їзді Комуністичної партії Китаю (КПК).

У відповідь Офіс президента Тайваню висловив думку, що зустріч на полі бою не опція.

“Підтримка миру та стабільності в Тайванській протоці та всьому регіоні є загальною відповідальністю двох сторін”, – зазначили у заяві.

Китай вважає Тайвань бунтівною провінцією, яка є частиною КНР. Не визнає незалежність Тайваню і переважна більшість членів світової спільноти, включаючи США та РФ. Проте президент США Джозеф Байден заявив, що у разі вторгнення Китаю на острів американські військові захищатимуть Тайвань.

Водночас 23 мільйони тайванців уже давно вважають себе незалежними. Напруженість у відносинах між КНР і Тайванем посилилася після візиту на острів голови Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, американських конгресменів та інших держав, зокрема й Німеччини. Китай у відповідь розширив військову активність у районі Тайваню, щоб посилити тиск на керівництво в Тайбеї.

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