У суботу, 24 липня, в Одесі відбувся концерт білоруського виконавця Макса Коржа. На стадіоні “Чорноморець” зібралися десятки тисяч глядачів, проте усі забули про карантинні обмеження.

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Стадіон “Чорноморець” вміщує приблизно 34 тисячі глядачів. Проте, на концерт Коржа, за даними місцевих ЗМІ, прийшло приблизно 45 тисяч людей.

Попри те, що наразі Україна перебуває у “зеленій” зоні карантину, продовжують діяти деякі обмеження. Відтак, заповненість концертних майданчиків повинна складати 2/3 від загальної кількості місць. Крім того, глядачі повинні носити захисні маски та дотримуватися дистанції.

Концерт Макса Коржа став справжньою подією для його фанів. Вони активно діляться світлинами та відеороликами у соцмережах. Зокрема, на кадрах видно, що глядачі не дотримувалися соціальної дистанції та не користувалися захисними масками.

Макс Корж — 31-річний білоруський російськомовний співак та автор пісень. Виступає у жанрах хіп-хоп, реп, реп-рок, дабстеп, синті-поп. Він почав сольну кар’єру у 2012 році та вже випустив 6 студійних альбомів. Також у 2012 році співак підписав контракт із російським лейблом Respect Production, до якого також входять відомі артисти як Каста, Чаян Фама, та Жара.

У 2016 році йому було заборонено в’їзд до України терміном на п’ять років у зв’язку з проведенням концертів на тимчасово окупованій території Криму. Вже у 2017 році заборону було скасовано.