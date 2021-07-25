Про це повідомляють #Букви.
Стадіон “Чорноморець” вміщує приблизно 34 тисячі глядачів. Проте, на концерт Коржа, за даними місцевих ЗМІ, прийшло приблизно 45 тисяч людей.
Попри те, що наразі Україна перебуває у “зеленій” зоні карантину, продовжують діяти деякі обмеження. Відтак, заповненість концертних майданчиків повинна складати 2/3 від загальної кількості місць. Крім того, глядачі повинні носити захисні маски та дотримуватися дистанції.
Концерт Макса Коржа став справжньою подією для його фанів. Вони активно діляться світлинами та відеороликами у соцмережах. Зокрема, на кадрах видно, що глядачі не дотримувалися соціальної дистанції та не користувалися захисними масками.
Макс Корж — 31-річний білоруський російськомовний співак та автор пісень. Виступає у жанрах хіп-хоп, реп, реп-рок, дабстеп, синті-поп. Він почав сольну кар’єру у 2012 році та вже випустив 6 студійних альбомів. Також у 2012 році співак підписав контракт із російським лейблом Respect Production, до якого також входять відомі артисти як Каста, Чаян Фама, та Жара.
У 2016 році йому було заборонено в’їзд до України терміном на п’ять років у зв’язку з проведенням концертів на тимчасово окупованій території Криму. Вже у 2017 році заборону було скасовано.
- Раніше білоруський співак Макс Корж звернувся до білорусів із рекомендацією припинити протести, але продовжувати боротьбу іншим чином. На думку Коржа, протестувальникам варто припинити виходити на акції та чинити опір правоохоронцям. Співак звернувся до підписників, застерігши їх від зіткнень з правоохоронцями та закликавши шукати інші способи боротьби.