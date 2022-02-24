Про це повідомляє МВС України у Facebook.
Наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає. Відомо, що пропускні операції здійснюються ритмічно, а також не виникає конфліктних ситуацій. Однак місцями виникають технічні затримки у роботі баз даних ДПСУ, митниці, а також на суміжній стороні.
У заяві МВС відмічається пожвавлення руху на виїзд з України в пунктах пропуску “Грушів”, “Рава-Руська”, “Краківець”, “Шегині”, “Смільниця”, що на кордоні з Польщею, де перебувають від 80 до 230 легковиків.
Варто зазначити, що на кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають приблизно по 70-80 автомобілів.
Зокрема перетину кордону до Угорщини у п’яти пунктах пропуску наразі очікують майже 300 автівок. На виїзд до Румунії, у трьох пунктах пропуску, очікують своєї черги понад 350 легкових авто.
- Нагадаємо, що з території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку.
- Також унаслідок російських атак на Донбасі загинули мирні мешканці.
- Водночас станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора Російської Федерації нанесено більше 30 ударів крилатими ракетами “Калібр”, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.
- Стало відомо, що військові Збройних сил України ще кількох російських окупантів взяли у полон.