У МВС України зазначають, що ситуація в пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною. Водночас спостерігається збільшення інтенсивності руху через пункти пропуску. Наразі пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється встановленим порядком, згідно з чинним законодавством.

Про це повідомляє МВС України у Facebook.

Наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає. Відомо, що пропускні операції здійснюються ритмічно, а також не виникає конфліктних ситуацій. Однак місцями виникають технічні затримки у роботі баз даних ДПСУ, митниці, а також на суміжній стороні.

У заяві МВС відмічається пожвавлення руху на виїзд з України в пунктах пропуску “Грушів”, “Рава-Руська”, “Краківець”, “Шегині”, “Смільниця”, що на кордоні з Польщею, де перебувають від 80 до 230 легковиків.

Варто зазначити, що на кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають приблизно по 70-80 автомобілів.

Зокрема перетину кордону до Угорщини у п’яти пунктах пропуску наразі очікують майже 300 автівок. На виїзд до Румунії, у трьох пунктах пропуску, очікують своєї черги понад 350 легкових авто.