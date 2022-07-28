«Жодних спекуляцій» — Зеленський назвав законним позбавлення Корбана українського громадянства

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо позбавлення українського громадянства глави тероборони Дніпра Геннадія Корбана законне, і він не бачить підстав для спекуляцій відносно цього.

Про це гарант Конституції зазначив під час спільного брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою, повідомляє УкрІнформ.

У відповідь на запитання про можливість перегляду рішення відносно припинення громадянства України Корбана або пояснення мотивів його ухвалення задля уникнення спекуляцій, Зеленський наголосив, що спекуляцій щодо цього питання немає.

“Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства”, – зауважив глава держави.

Раніше більше як сто політичних і громадських діячів, бізнесменів, депутатів та представників різних сфер діяльності підписали відкритого листа до президента Володимира Зеленського з проханням переглянути рішення і відновити громадянство очільника Штабу Територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана.

Під час в’їзду на територію України в очільника Штабу територіальної Оборони Дніпра Геннадія Корбана прикордонники забрали український паспорт.

Прикордонники повідомили Корбану, що його українське громадянство припинене, проте не показали жодних документів, які б могли це підтвердити. Геннадій Корбан спробував перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область).