«Жодних спекуляцій» — Зеленський назвав законним позбавлення Корбана українського громадянства

Про це гарант Конституції зазначив під час спільного брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою, повідомляє УкрІнформ.
У відповідь на запитання про можливість перегляду рішення відносно припинення громадянства України Корбана або пояснення мотивів його ухвалення задля уникнення спекуляцій, Зеленський наголосив, що спекуляцій щодо цього питання немає.
“Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства”, – зауважив глава держави.
Раніше більше як сто політичних і громадських діячів, бізнесменів, депутатів та представників різних сфер діяльності підписали відкритого листа до президента Володимира Зеленського з проханням переглянути рішення і відновити громадянство очільника Штабу Територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана.
Під час в’їзду на територію України в очільника Штабу територіальної Оборони Дніпра Геннадія Корбана прикордонники забрали український паспорт.
Прикордонники повідомили Корбану, що його українське громадянство припинене, проте не показали жодних документів, які б могли це підтвердити. Геннадій Корбан спробував перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область).
- Своєю чергою, Геннадій Корбан звернувся до президента України Володимира Зеленського із питанням, чи можна вирішити ситуацію щодо вилучення його паспорта на кордоні Україні. Адже він вважає це непорозумінням.
- Пізніше Корбан заявив, що перебуває у Польщі після того, як на українському кордоні у нього вилучили паспорт. Наразі він шукає можливість повернутися додому.
- В уряді підготують законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України. Відповідне протокольне доручення на виконання завдання президента України підтримали на засіданні.