Міністр цифрової трансформації України заявив, що у "Пунктах незламності", які розгорнули по всій території України, згодом з’являться термінали супутникового зв'язку Starlink.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

За його словами, Міністерство цифрової трансформації України планує згодом встановити термінали супутникового зв’язку Starlink, окрім публічних Wi-Fi точок, також і в “Пунктах незламності”.

“Ми відкрили вже 20 точок публічного зв’язку у Херсоні, ще 40 відкриємо у найближчі тиждень-два, бо люди ними користуються. Далі в області будуть створені такі точки з Wi-Fi. Ну і окремо Офіс президента працює разом з ДСНС над “Пунктами незламності” у всій країні. І там також згодом будуть Starlink. Тому йтиметься про тисячі публічних точок із Wi-Fi у всій країні”, – заявив Михайло Федоров.

Зазначимо, що раніше речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій полковник служби цивільного захисту Олександр Хорунжий повідомив, що по всій території України силами підрозділів служби розгорнули більш як 940 “Пунктів незламності”.

“ДСНС розгорнула понад 940 “Пунктів незламності” по всій країні. З них 740 стаціонарних — на базі пожежно-рятувальних частин і 200 мобільних. Загалом у мобільних пунктах надано допомогу понад 12 300 особам”, — зазначив речник.

За його словами, під час довготривалого відключення електроенергії люди можуть отримати тут необхідну допомогу, зокрема зігрітися, попити гарячого чаю, підзарядити телефони, павербанки.

Окрім цього, Хорунжий зауважив, що приведено в готовність 100 “Пунктів незламності” на базі транспортних засобів.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський наголосив, що по Україні “пункти незламності” будуть працювати цілодобово. Раніше їх запустили через знеструмлення внаслідок російських ракетних атак.