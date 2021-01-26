Її вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.
Переписка велася з людиною на ім’я “Яна”. Вона поцікавилася у нардепа, як у нього справи.
У відповідь Кабанов повідомив, що зараз у залі засідань ВР слухають закон про референдум (який є “програмною обіцянкою” “слуг”) і розглядають правки до нього.
“Сиджу. Голосуємо правки. Нашу програмну обіцянку. Народовладдя”, – зазначив нардеп.
Кабанов також написав, що під час розгляду законопроєкту “ЖОПи поливають лайном”. Ймовірно, “слуга народу” мав на увазі нардепів від “Опозиційної платформи – за життя”, які сьогодні виносили на голосування десятки правок до документа і критикували законопроєкт.
“ЖОПи поливають лайном. Така у ЖОП робота)”, – написав Кабанов.
- #Букви розповідали, що передбачає законопроєкт про референдум, який сьогодні ухвалила Верховна Рада України.
- Раніше юрист, ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера в коментарі #Буквам повідомив, що ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт “Про народовладдя через всеукраїнський референдум” потрібно ще доопрацювати.
- Андрій Магера заявив, що під час проведення референдуму онлайн існує високий ризик втручання спецслужб Російської Федерації.