Сьогодні Верховна Рада України ухвалила президентський законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум. Під час обговорення документа нардеп від "Слуги народу" Олександр Кабанов вів цікаву переписку в чаті.

Її вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Переписка велася з людиною на ім’я “Яна”. Вона поцікавилася у нардепа, як у нього справи.

У відповідь Кабанов повідомив, що зараз у залі засідань ВР слухають закон про референдум (який є “програмною обіцянкою” “слуг”) і розглядають правки до нього.

“Сиджу. Голосуємо правки. Нашу програмну обіцянку. Народовладдя”, – зазначив нардеп.

Кабанов також написав, що під час розгляду законопроєкту “ЖОПи поливають лайном”. Ймовірно, “слуга народу” мав на увазі нардепів від “Опозиційної платформи – за життя”, які сьогодні виносили на голосування десятки правок до документа і критикували законопроєкт.

“ЖОПи поливають лайном. Така у ЖОП робота)”, – написав Кабанов.