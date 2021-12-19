Про це повідомляє литовський мовник LRT.
“Ми повинні чітко дати зрозуміти, що Росія не має права розповідати партнерам НАТО, як їм поводитися. Це питання взагалі не підлягає обговоренню”, – сказала Крістіне Ламбрехт, очільниця міністерства оборони Німеччини під час своєї першої з моменту вступу на посаду поїздки до Литви.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас також наголосив, що недопустимо дозволяти Росії проводити нові “червоні лінії”.
“Не можна ділити Європу на сфери впливу, і не можна перешкоджати країнам обирати свою безпекову орієнтацію”, – заявив він.
Анушаускас наголосив, що мета Росії – внести розкол у НАТО, зробити захист Альянсу на східному фланзі слабшим та поставити крапку на присутності США у Європі.
“Такі вимоги – неприйнятні, якщо ми дбаємо про безпеку своїх держав”, – наголосив Арвідас Анушаускас.
- Нагадаємо, глава МЗС України закликав, Сполучені Штати, Великобританію та Європейський союз докладно розповісти, як вони діятимуть стосовно Росії у разі її військового вторгнення в Україну.