Очільники міністерств оборони Німеччини і Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на "сфери впливу" чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

“Ми повинні чітко дати зрозуміти, що Росія не має права розповідати партнерам НАТО, як їм поводитися. Це питання взагалі не підлягає обговоренню”, – сказала Крістіне Ламбрехт, очільниця міністерства оборони Німеччини під час своєї першої з моменту вступу на посаду поїздки до Литви.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас також наголосив, що недопустимо дозволяти Росії проводити нові “червоні лінії”.

“Не можна ділити Європу на сфери впливу, і не можна перешкоджати країнам обирати свою безпекову орієнтацію”, – заявив він.

Анушаускас наголосив, що мета Росії – внести розкол у НАТО, зробити захист Альянсу на східному фланзі слабшим та поставити крапку на присутності США у Європі.

“Такі вимоги – неприйнятні, якщо ми дбаємо про безпеку своїх держав”, – наголосив Арвідас Анушаускас.