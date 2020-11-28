У суботу, 28 листопада, в Парижі (Франція) тисячі людей вийшли на акцію протесту проти законопроєкту про відповідальність за зйомку або фотографування правоохоронців. Цьому передував скандал із побиттям темношкірого чоловіка поліцейськими.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Йдеться про законопроєкт “Про глобальну безпеку”, який нижня палата французького парламенту підтримала цього тижня в першому читанні.

Особливе невдоволення мітингувальників викликає стаття 24 цього документа, яка кваліфікує фото- і відеозйомку окремих поліцейських як кримінальний злочин, якщо поширення цих кадрів “загрожує їх фізичній чи психічній недоторканності”, повідомляє агентство ВВС.

За таке правопорушення – в разі ухвалення закону – можна буде отримати рік в’язниці або штраф у розмірі 45 тисяч євро.

Критики законопроєкту говорять про те, що він підриває свободу ЗМІ документувати випадки жорстокості з боку поліції. Журналістські об’єднання і правозахисники побоюються “нападу на свободу слова”.

В уряді ж стверджують, що ухвалення документа допоможе захистити офіцерів від зловживань у Мережі.

На акцію протесту в Парижі вийшли близько 46 тисяч осіб. Вони пройшли маршем від площі Республіки до площі Бастилії. Багато протестувальників несли плакати з гаслами: “Хто нас захистить від поліції”, “Зупинити поліцейське насильство” та іншими.

Спочатку акція проходила мирно, проте в якийсь момент групи демонстрантів в одязі чорного кольору і масках почали провокувати заворушення, громити вітрини магазинів і підпалювати автомобілі.

Учасники акції також підпалили фасад Банку Франції на площі Бастилії.

Manifestation contre la loi sécurité globale : les casseurs mettent le feu à la Banque de France pic.twitter.com/KXPDuENiDp — CNEWS (@CNEWS) November 28, 2020

Сталися сутички демонстрантів з правоохоронцями. Мітингувальники закидали поліцейських камінням і петардами. Демонстранти почали зводити барикади.

Поліція у відповідь задіяла світлошумові гранати і сльозогінний газ.

🇫🇷[ALERTE] : Premières tensions à #Paris entre manifestants et policiers.pic.twitter.com/ebHF4ejqs7 — La Plume Libre (@LPLdirect) November 28, 2020

🇫🇷[FLASH] : À #Paris, les pompiers arrivent finalement à intervenir pour éteindre les deux voitures qui brûlent.pic.twitter.com/nAt5t93F9L — La Plume Libre (@LPLdirect) November 28, 2020

Chaos in #Paris, #France as thousands take to the streets in protest against a new “security law” which makes it illegal to film police.pic.twitter.com/kypsRvZZ30 — WHISKEYPAPA (@WPCPSFION) November 28, 2020

Акції протесту також пройшли в Ліллі, Ренні, Страсбурзі, Нанті, Монпельє та інших містах.

🇫🇷[FLASH] : Des milliers de personnes manifestent à #Strasbourg contre la #PPLLoiSecuriteGlobale.pic.twitter.com/R9cGJEQ8fw — La Plume Libre (@LPLdirect) November 28, 2020

🇫🇷[FLASH] : Lors de la manifestation contre la #PPLSecuriteGlobale à #Paris, des individus crient “Suicidez-vous” à l’intention des #policiers qui doivent reculer face aux projectiles. #MarcheDesLibertes (@ClementLanot)pic.twitter.com/ysXSrZ4mRC — La Plume Libre (@LPLdirect) November 28, 2020

Як повідомляє французький телеканал BFM.TV, по всій країні на акції вийшли близько 500 тисяч осіб (згідно з оцінками організаторів). За оцінками правоохоронців, в суботу на вулиці міст вийшли близько 133 тисяч демонстрантів.

Станом на 19:45 повідомлялося про щонайменше 46 затриманих учасників протестів у Парижі. Згодом стало відомо про затримання ще 27 осіб в столиці Франції.

Понад 20 поліцейських отримали поранення.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен засудив “неприйнятне” насильство щодо поліції.

Cientos de personas se enfrentan a la policía en el centro de París por la ley de seguridad global y por el ataque de gendarmes a un hombre negro la semana pasada pic.twitter.com/YzOZsefEIj — 6w (@6w_es) November 28, 2020

Скандал із побиттям

Варто зазначити, що цього тижня у Франції розгорівся скандал через жорстоке побиття трьома поліцейськими темношкірого музичного продюсера Мішеля Зеклера. Побиття було зафіксовано камерами спостереження.

Поліцейські били чоловіка руками, ногами і кийками в музичній студії в Парижі. Кадри швидко поширилися в соцмережах і ЗМІ, викликавши хвилю обурення в суспільстві.

За словами Зеклера, під час побиття його неодноразово ображали на расовому ґрунті.

У поліції після публікації відео стверджували, що продюсера намагалися затримати за перебування на вулиці без маски, але чоловік намагався сховатися в студії.

DOCUMENT: la séquence intégrale des 13 minutes de l’agression policière contre un producteur de musique parisien. Attention: images difficiles de violences et d’insultes racistes. pic.twitter.com/37EbfgID2T — Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020

Президент Франції Еммануель Макрон назвав інцидент “неприйнятним і ганебним” та вимагав від уряду швидких рішень для відновлення довіри між поліцією і громадянами.

Вказаний інцидент є ще одним аргументом критиків законопроєкту “Про глобальну безпеку”. Вони відзначають, що без публікації відеозапису в Мережі громадськість не дізналася б про кричущий факт побиття.