Про це повідомляє агентство Reuters.

Йдеться про законопроєкт “Про глобальну безпеку”, який нижня палата французького парламенту підтримала цього тижня в першому читанні.

Особливе невдоволення мітингувальників викликає стаття 24 цього документа, яка кваліфікує фото- і відеозйомку окремих поліцейських як кримінальний злочин, якщо поширення цих кадрів “загрожує їх фізичній чи психічній недоторканності”, повідомляє агентство ВВС.

За таке правопорушення – в разі ухвалення закону – можна буде отримати рік в’язниці або штраф у розмірі 45 тисяч євро.

Критики законопроєкту говорять про те, що він підриває свободу ЗМІ документувати випадки жорстокості з боку поліції. Журналістські об’єднання і правозахисники побоюються “нападу на свободу слова”.

В уряді ж стверджують, що ухвалення документа допоможе захистити офіцерів від зловживань у Мережі.

На акцію протесту в Парижі вийшли близько 46 тисяч осіб. Вони пройшли маршем від площі Республіки до площі Бастилії. Багато протестувальників несли плакати з гаслами: “Хто нас захистить від поліції”, “Зупинити поліцейське насильство” та іншими.

Спочатку акція проходила мирно, проте в якийсь момент групи демонстрантів в одязі чорного кольору і масках почали провокувати заворушення, громити вітрини магазинів і підпалювати автомобілі.

Учасники акції також підпалили фасад Банку Франції на площі Бастилії.

Сталися сутички демонстрантів з правоохоронцями. Мітингувальники закидали поліцейських камінням і петардами. Демонстранти почали зводити барикади.

Поліція у відповідь задіяла світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Chaos in #Paris, #France as thousands take to the streets in protest against a new "security law" which makes it illegal to film police.

