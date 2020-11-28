Про це повідомляє агентство Reuters.
Йдеться про законопроєкт “Про глобальну безпеку”, який нижня палата французького парламенту підтримала цього тижня в першому читанні.
Особливе невдоволення мітингувальників викликає стаття 24 цього документа, яка кваліфікує фото- і відеозйомку окремих поліцейських як кримінальний злочин, якщо поширення цих кадрів “загрожує їх фізичній чи психічній недоторканності”, повідомляє агентство ВВС.
За таке правопорушення – в разі ухвалення закону – можна буде отримати рік в’язниці або штраф у розмірі 45 тисяч євро.
Критики законопроєкту говорять про те, що він підриває свободу ЗМІ документувати випадки жорстокості з боку поліції. Журналістські об’єднання і правозахисники побоюються “нападу на свободу слова”.
В уряді ж стверджують, що ухвалення документа допоможе захистити офіцерів від зловживань у Мережі.
На акцію протесту в Парижі вийшли близько 46 тисяч осіб. Вони пройшли маршем від площі Республіки до площі Бастилії. Багато протестувальників несли плакати з гаслами: “Хто нас захистить від поліції”, “Зупинити поліцейське насильство” та іншими.
Спочатку акція проходила мирно, проте в якийсь момент групи демонстрантів в одязі чорного кольору і масках почали провокувати заворушення, громити вітрини магазинів і підпалювати автомобілі.
Учасники акції також підпалили фасад Банку Франції на площі Бастилії.
Manifestation contre la loi sécurité globale : les casseurs mettent le feu à la Banque de France pic.twitter.com/KXPDuENiDp
— CNEWS (@CNEWS) November 28, 2020
Сталися сутички демонстрантів з правоохоронцями. Мітингувальники закидали поліцейських камінням і петардами. Демонстранти почали зводити барикади.
Поліція у відповідь задіяла світлошумові гранати і сльозогінний газ.
🇫🇷[ALERTE] : Premières tensions à #Paris entre manifestants et policiers.pic.twitter.com/ebHF4ejqs7
— La Plume Libre (@LPLdirect) November 28, 2020
🇫🇷[FLASH] : À #Paris, les pompiers arrivent finalement à intervenir pour éteindre les deux voitures qui brûlent.pic.twitter.com/nAt5t93F9L
— La Plume Libre (@LPLdirect) November 28, 2020
Chaos in #Paris, #France as thousands take to the streets in protest against a new “security law” which makes it illegal to film police.pic.twitter.com/kypsRvZZ30
— WHISKEYPAPA (@WPCPSFION) November 28, 2020
Акції протесту також пройшли в Ліллі, Ренні, Страсбурзі, Нанті, Монпельє та інших містах.
🇫🇷[FLASH] : Des milliers de personnes manifestent à #Strasbourg contre la #PPLLoiSecuriteGlobale.pic.twitter.com/R9cGJEQ8fw
— La Plume Libre (@LPLdirect) November 28, 2020
🇫🇷[FLASH] : Lors de la manifestation contre la #PPLSecuriteGlobale à #Paris, des individus crient “Suicidez-vous” à l’intention des #policiers qui doivent reculer face aux projectiles. #MarcheDesLibertes (@ClementLanot)pic.twitter.com/ysXSrZ4mRC
— La Plume Libre (@LPLdirect) November 28, 2020
Як повідомляє французький телеканал BFM.TV, по всій країні на акції вийшли близько 500 тисяч осіб (згідно з оцінками організаторів). За оцінками правоохоронців, в суботу на вулиці міст вийшли близько 133 тисяч демонстрантів.
Станом на 19:45 повідомлялося про щонайменше 46 затриманих учасників протестів у Парижі. Згодом стало відомо про затримання ще 27 осіб в столиці Франції.
Понад 20 поліцейських отримали поранення.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен засудив “неприйнятне” насильство щодо поліції.
Cientos de personas se enfrentan a la policía en el centro de París por la ley de seguridad global y por el ataque de gendarmes a un hombre negro la semana pasada pic.twitter.com/YzOZsefEIj
— 6w (@6w_es) November 28, 2020
Скандал із побиттям
Варто зазначити, що цього тижня у Франції розгорівся скандал через жорстоке побиття трьома поліцейськими темношкірого музичного продюсера Мішеля Зеклера. Побиття було зафіксовано камерами спостереження.
Поліцейські били чоловіка руками, ногами і кийками в музичній студії в Парижі. Кадри швидко поширилися в соцмережах і ЗМІ, викликавши хвилю обурення в суспільстві.
За словами Зеклера, під час побиття його неодноразово ображали на расовому ґрунті.
У поліції після публікації відео стверджували, що продюсера намагалися затримати за перебування на вулиці без маски, але чоловік намагався сховатися в студії.
DOCUMENT: la séquence intégrale des 13 minutes de l’agression policière contre un producteur de musique parisien. Attention: images difficiles de violences et d’insultes racistes. pic.twitter.com/37EbfgID2T
— Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020
Президент Франції Еммануель Макрон назвав інцидент “неприйнятним і ганебним” та вимагав від уряду швидких рішень для відновлення довіри між поліцією і громадянами.
Вказаний інцидент є ще одним аргументом критиків законопроєкту “Про глобальну безпеку”. Вони відзначають, що без публікації відеозапису в Мережі громадськість не дізналася б про кричущий факт побиття.
- У червні в Парижі (Франція) зібралася багатотисячна акція протесту проти расизму і поліцейського насильства, яка переросла в зіткнення з правоохоронцями.