Про це повідомляє агентство Reuters.

Йдеться про законопроєкт “Про глобальну безпеку”, який нижня палата французького парламенту підтримала цього тижня в першому читанні.

Особливе невдоволення мітингувальників викликає стаття 24 цього документа, яка кваліфікує фото- і відеозйомку окремих поліцейських як кримінальний злочин, якщо поширення цих кадрів “загрожує їх фізичній чи психічній недоторканності”, повідомляє агентство ВВС.

За таке правопорушення – в разі ухвалення закону – можна буде отримати рік в’язниці або штраф у розмірі 45 тисяч євро.

Критики законопроєкту говорять про те, що він підриває свободу ЗМІ документувати випадки жорстокості з боку поліції. Журналістські об’єднання і правозахисники побоюються “нападу на свободу слова”.

В уряді ж стверджують, що ухвалення документа допоможе захистити офіцерів від зловживань у Мережі.

На акцію протесту в Парижі вийшли близько 46 тисяч осіб. Вони пройшли маршем від площі Республіки до площі Бастилії. Багато протестувальників несли плакати з гаслами: “Хто нас захистить від поліції”, “Зупинити поліцейське насильство” та іншими.

Спочатку акція проходила мирно, проте в якийсь момент групи демонстрантів в одязі чорного кольору і масках почали провокувати заворушення, громити вітрини магазинів і підпалювати автомобілі.

Учасники акції також підпалили фасад Банку Франції на площі Бастилії.

Сталися сутички демонстрантів з правоохоронцями. Мітингувальники закидали поліцейських камінням і петардами. Демонстранти почали зводити барикади.

Поліція у відповідь задіяла світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Акції протесту також пройшли в Ліллі, Ренні, Страсбурзі, Нанті, Монпельє та інших містах.

Як повідомляє французький телеканал BFM.TV, по всій країні на акції вийшли близько 500 тисяч осіб (згідно з оцінками організаторів). За оцінками правоохоронців, в суботу на вулиці міст вийшли близько 133 тисяч демонстрантів.

Станом на 19:45 повідомлялося про щонайменше 46 затриманих учасників протестів у Парижі. Згодом стало відомо про затримання ще 27 осіб в столиці Франції.

Понад 20 поліцейських отримали поранення.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен засудив “неприйнятне” насильство щодо поліції.

Скандал із побиттям

Варто зазначити, що цього тижня у Франції розгорівся скандал через жорстоке побиття трьома поліцейськими темношкірого музичного продюсера Мішеля Зеклера. Побиття було зафіксовано камерами спостереження.

Поліцейські били чоловіка руками, ногами і кийками в музичній студії в Парижі. Кадри швидко поширилися в соцмережах і ЗМІ, викликавши хвилю обурення в суспільстві.

За словами Зеклера, під час побиття його неодноразово ображали на расовому ґрунті.

У поліції після публікації відео стверджували, що продюсера намагалися затримати за перебування на вулиці без маски, але чоловік намагався сховатися в студії.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав інцидент “неприйнятним і ганебним” та вимагав від уряду швидких рішень для відновлення довіри між поліцією і громадянами.

Вказаний інцидент є ще одним аргументом критиків законопроєкту “Про глобальну безпеку”. Вони відзначають, що без публікації відеозапису в Мережі громадськість не дізналася б про кричущий факт побиття.

Фото: АР

Фото: Reuters

Фото: DW