Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого побиття цуценяти в місті Ланівці, що на Тернопільщині.

Про це йдеться у відповіді Тернопільської обласної прокуратури на запит #Букв.

Як відомо, на початку серпня у Ланівцях місцевий мешканець жорстоко побив цуценя та при дітях виніс нерухоме тіло ще живого собачати.

Згодом зоозахисники намагалися врятувати тварину, повезли цуценя до клініки, де воно від отриманих травм померло. У висновку розтину було підтверджено факт сильної кровотечі та пошкодження внутрішніх органів тваринки.

Зоозахисники зазначали, що ця тварина — не перша жертва чоловіка.

#Букви звернулися із запитом до Тернопільської обласної прокуратури та поцікавилися, чи здійснюється розслідування за вказаним фактом.

У відповідь у прокуратурі поінформували, що 12 серпня місцевою поліцією було відкрито кримінальне провадження “за фактом жорстокого поводження з тваринами з боку жителя м. Ланівці”.

Розслідування здійснюється за ч. 1 cт. 299 Кримінального кодексу України (“Жорстоке поводження з тваринами”). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років.

“На теперішній час у кримінальному провадженні триває дізнання, в ході якого проводяться слідчі дії з метою встановлення обставин кримінального правопорушення”, – уточнили в прокуратурі.