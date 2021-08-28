Про це йдеться у відповіді Тернопільської обласної прокуратури на запит #Букв.
Як відомо, на початку серпня у Ланівцях місцевий мешканець жорстоко побив цуценя та при дітях виніс нерухоме тіло ще живого собачати.
Згодом зоозахисники намагалися врятувати тварину, повезли цуценя до клініки, де воно від отриманих травм померло. У висновку розтину було підтверджено факт сильної кровотечі та пошкодження внутрішніх органів тваринки.
Зоозахисники зазначали, що ця тварина — не перша жертва чоловіка.
#Букви звернулися із запитом до Тернопільської обласної прокуратури та поцікавилися, чи здійснюється розслідування за вказаним фактом.
У відповідь у прокуратурі поінформували, що 12 серпня місцевою поліцією було відкрито кримінальне провадження “за фактом жорстокого поводження з тваринами з боку жителя м. Ланівці”.
Розслідування здійснюється за ч. 1 cт. 299 Кримінального кодексу України (“Жорстоке поводження з тваринами”). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років.
“На теперішній час у кримінальному провадженні триває дізнання, в ході якого проводяться слідчі дії з метою встановлення обставин кримінального правопорушення”, – уточнили в прокуратурі.
- Раніше 28-річного жителя Вінниці засудили до п’яти років позбавлення волі за жорстоке побиття собаки, внаслідок якого тварина померла.
- На початку серпня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення покарання за жорстоке ставлення до тварин.