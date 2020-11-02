Середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +12,5 °С, що вище за кліматичну норму на 4,4 °С.

Про це йдеться у повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Таким чином жовтень-2020 став найтеплішим з 1881 року.

Найтепліше було 4 жовтня, коли максимальна температура повітря після полудня досягла +22,0 °С. Найхолодніше – 21 жовтня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +2,5 °С.

Характерно, що метеорологічне літо вперше тривало так довго, до 14 жовтня. В жовтні було зафіксовано чотири температурних рекорди.