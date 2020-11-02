Про це йдеться у повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Таким чином жовтень-2020 став найтеплішим з 1881 року.
Найтепліше було 4 жовтня, коли максимальна температура повітря після полудня досягла +22,0 °С. Найхолодніше – 21 жовтня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +2,5 °С.
Характерно, що метеорологічне літо вперше тривало так довго, до 14 жовтня. В жовтні було зафіксовано чотири температурних рекорди.
- Цьогорічне “бабине літо” у Києві розпочалося у четвер, 22 жовтня, і тривало до 25 жовтня.