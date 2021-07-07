Українська реп-виконавиця Alyona Alyona в притаманному їй сатиричному стилі відреагувала на різноманітні публікації, які останнім часом з’являлися в ЗМІ під "гучними" заголовками.

Свою реакцію на подібні новини вона розмістила в Instagram Stories.

Alyona Alyona розпочала серію Stories із фрази: “Як я обожнюю жовті новини”.

Після цього вона навела приклади таких новин із різних ЗМІ: зокрема, із сайтів “ТСН”, “Гордон”, “Главком”, “Знай.юа”.

Усі наведені виконавицею новини виходили на вказаних сайтах із “гучними” (проте не досить коректними) заголовками: ймовірно для більшої “клікабельності”.

Наприкінці Alyona Alyona звернулася до низки інтернет-ресурсів (“Гордон”, “ТСН”, УНІАН, СТБ) зі словами: “До речі, ЗМІ, хлопця звуть не Андрій, а Денис”.

Ймовірно, реп-виконавиця мала на увазі свого бойфренда (раніше в ЗМІ поширювали інформацію, що його начебто звати Андрій).

Днями Alyona Alyona оголосила, що вирішила “з’їхатися” з хлопцем (проте його особу виконавиця не розкриває).

ДОВІДКА. Alyona Alyona (Альона Савраненко) – українська реп-співачка та авторка пісень. До початку захоплення репом працювала вихователькою в дитсадку в селищі Баришівка на Київщині.

У жовтні 2018 року Альона Савраненко під псевдонімом Alyona Alyona випустила перший відеокліп “Рибки”. У листопаді вийшов відеокліп на другу пісню “Голови”, який за місяць зібрав мільйон переглядів на YouTube. Згодом виконавиця випустила кліп на пісню “Відчиняй”, а вже у грудні вийшов четвертий кліп на пісню “Залишаю свій дім”, в якому артистка їде з Баришівки.

У 2019 році Alyona Alyona випустила дебютний альбом “Пушка” і мініальбом “В хаті МА”. Виконує пісні українською мовою.