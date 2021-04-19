Керівництво лондонського футбольного клубу "Тоттенхем" звільнило Жозе Моуріньо з посади головного тренера першої команди. Разом з ним пішов весь тренерський штаб.

Про це повідомляє американський телеканал CNN і клуб “Тоттенхем” у Twitter.

Португальський тренер був призначений в листопаді 2019 року, замінивши Маурісіо Почеттіно. Контракт було підписано до кінця сезону 2022/23.

Зараз “Тоттенхем” знаходиться на сьомому місці в турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги й у неділю клуб зіграє в фіналі Кубка АПЛ.

Останньою грою під керівництвом Моуріньо була нічия в п’ятницю 2:2 на виїзді в лізі з “Евертоном”.

У цьому сезоні португалець програв 13 поєдинків. Це більше матчів у всіх змаганнях, ніж в рамках будь-якої іншої кампанії у його кар’єрі менеджера.

“Жозе і його тренерський штаб були з нами в один з найскладніших періодів клубу. Жозе – справжній професіонал, який показав величезну стійкість під час пандемії. На особистому рівні мені сподобалося працювати з ним, і мені шкода, що все пішло не так, як ми обидва сподівалися. Йому завжди будуть раді тут, і ми хотіли б подякувати йому і його тренерському штабу за їхній внесок”, – сказав голова “Тоттенхем Хотспур” Деніел Леві.

Найближчим часом тренувати команду буде Райан Мейсон, який є тренером академії “Тоттенхема”.

Представники Моурінью не відповіли CNN щодо коментаря.

Португалець раніше очолював мадридський “Реал”, “Порту”, лондонський “Челсі”, міланський “Інтернаціонале” і клуб “Манчестер Юнайтед”.