Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель наступного тижня відвідає Китай.

Про це інформує Reuters з посиланням на заяву офіційного представника ЄС із закордонних справ Пітера Стано.

Відтак, планується, що візит Жозепа Борреля до Китаю триватиме з 13 по 15 квітня.

Візит Борреля відбудеться після поїздок до Пекіна високопоставлених європейських посадовців, зокрема президента Франції Емманюеля Макрона та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, які зараз перебувають у Китаї.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Пекін минулого тижня.

Зазначимо, що президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Китаю заявив журналістам, що “будь-хто, хто допомагає агресору, буде його співучасником”. Ця заява стосується повномасштабної війни РФ в Україні.

За словами Макрона, тривала війна – “не в інтересах Китаю”. Він додав, що Франція від початку повномасштабного вторгнення РФ “вирішила допомагати постраждалому”.

Як відомо, Макрон і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 5 квітня прибули до Пекіна з триденним візитом.

Єлисейський палац повідомив, що Макрон та президент КНР Сі Цзіньпінь обговорили спільне бажання залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні.

Макрон заявив, що Китай може зіграти “важливу роль” у війні в Україні через тісні відносини з Росією.

Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до КНР заявив, що Європа повинна продовжувати співпрацю з Китаєм щодо питання війни в Україні.

“Європа повинна продовжувати співпрацювати з Китаєм у таких важливих питаннях, як торгівля та війна в Україні, через “нашу спільну відповідальність за мир і стабільність”, – заявив президент Франції Емманюель Макрон у французькій резиденції в Пекіні.

У питанні ж торгівлі Макрон сказав, що Європа не повинна дисоціювати або віддалятися від Китаю, назвавши це “фатальною помилкою” для континенту.