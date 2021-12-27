У 2021 році Європейський Союз показав яскраві приклади силової політики, зокрема у східному сусідстві, твердо й уніфіковано надаючи своїм партнерам політичну та оперативну підтримку. Одним із підсумків року для ЄС стало протистояння загрозам Росії.

Про це високий представник Євросоюзу у закордонних справах та безпековій політиці Жозеп Боррель написав в опублікованому передноворічному огляді у блозі Європейської служби зовнішніх зв’язків.

“У нашому східному сусідстві 2021 рік запам’ятався яскравими прикладами силової політики, які ми бачили у випадках з Україною, Білоруссю та Молдовою. У міру поширення гібридних конфліктів ми маємо продовжувати підтримувати Україну та Молдову в опорі тиску з боку Росії та зберігати твердий підхід до Білорусі”, – зазначив Ж.Боррель.

За його словами, для протистояння цим загрозам ЄС надає тверду та єдину політичну, а також оперативну підтримку своїм партнерам.

Також він зазначив, що саміт програми Східне партнерство, котрий відбувся у Брюсселі 15 грудня, підтвердив стратегічний, амбітний та далекоглядний підхід ЄС до своїх східноєвропейських партнерів.