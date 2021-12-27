Про це високий представник Євросоюзу у закордонних справах та безпековій політиці Жозеп Боррель написав в опублікованому передноворічному огляді у блозі Європейської служби зовнішніх зв’язків.

“У нашому східному сусідстві 2021 рік запам’ятався яскравими прикладами силової політики, які ми бачили у випадках з Україною, Білоруссю та Молдовою. У міру поширення гібридних конфліктів ми маємо продовжувати підтримувати Україну та Молдову в опорі тиску з боку Росії та зберігати твердий підхід до Білорусі”, – зазначив Ж.Боррель.

За його словами, для протистояння цим загрозам ЄС надає тверду та єдину політичну, а також оперативну підтримку своїм партнерам.

Також він зазначив, що саміт програми Східне партнерство, котрий відбувся у Брюсселі 15 грудня, підтвердив стратегічний, амбітний та далекоглядний підхід ЄС до своїх східноєвропейських партнерів.

“Ми працювали над захистом інтересів та цінностей ЄС та зміцненням заснованого на правилах глобального порядку. Ця робота має продовжитися у 2022 році з усією нашою рішучістю”, – написав Жозеп Боррель.