Про це він написав у Twitter.

“Необхідна зустріч із міністром закордонних справ Ірану Хусейном-Аміром Абдуллахіаном в Іорданії на тлі погіршення відносин між Іраном та ЄС. Наголосив на необхідності негайно зупинити військову допомогу Росії та внутрішні репресії в Ірані. Погодилися тримати канал комунікації відкритим і поновити спільний всеосяжний план дій на основі переговорів у Відні”, – написав Жозеп Боррель.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 20, 2022