Про це він написав у Twitter.

“Необхідна зустріч із міністром закордонних справ Ірану Хусейном-Аміром Абдуллахіаном в Іорданії на тлі погіршення відносин між Іраном та ЄС. Наголосив на необхідності негайно зупинити військову допомогу Росії та внутрішні репресії в Ірані. Погодилися тримати канал комунікації відкритим і поновити спільний всеосяжний план дій на основі переговорів у Відні”, – написав Жозеп Боррель.

Necessary meeting w Iranian FM @Amirabdolahian in Jordan amidst deteriorating Iran-EU relations

Stressed need to immediately stop military support to Russia and internal repression in Iran

Agreed we must keep communication open and restore #JCPOA on basis of Vienna negotiations — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 20, 2022

Зазначимо, що нещодавно уряд Великої Британії запровадив додаткові санкції проти РФ. Обмеження торкнулися 12 російських воєначальників, причетних до ракетних ударів по українських містах. Велика Британія також запровадила санкції проти чотирьох бізнесменів з Ірану, які беруть участь у виробництві та постачанні військових безпілотників, котрі залучають до війни проти України.

Серед російських осіб до обмежень потрапили 12 високопоставлених командирів російських військових сил, зокрема підрозділів, причетних до нападів на міста України. У переліку є зокрема Роберт Баранов, якого розслідувачі Bellingcat ідентифікували як командира підрозділу, відповідального за програмування та націлювання крилатих ракет по українських об’єктах.

Британський уряд наголосив, що БПЛА іранського виробництва мають центральну роль в атаках на цивільне населення. За даними США, Іран став одним з головних військових союзників Росії, коли надав їй сотні безпілотників.