Сьогодні, 12 серпня, Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав створити демілітаризовану зону довкола Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться у відповідній заяві Борреля.

За його словами, Запорізька АЕС не повинна використовуватися в жодній військовій операції. Він також підтримав заклик до демілітаризації її території, починаючи з повного виведення російських сил, і закликав МАГАТЕ здійснити візит до неї.

Боррель наголосив, що Росія повинна негайно передати повний контроль над Запорізькою АЕС її законному суверенному власнику – Україні.

Зауважимо, що російські окупаційні війська обстрілюють із території окупованої Запорізької АЕС підконтрольні Україні населені пункти. Водночас окупанти завдають ударів по самій ЗАЕС та погрожують її підірвати. Зараз станцію заміновано.