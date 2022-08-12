Про це йдеться у відповідній заяві Борреля.
За його словами, Запорізька АЕС не повинна використовуватися в жодній військовій операції. Він також підтримав заклик до демілітаризації її території, починаючи з повного виведення російських сил, і закликав МАГАТЕ здійснити візит до неї.
Боррель наголосив, що Росія повинна негайно передати повний контроль над Запорізькою АЕС її законному суверенному власнику – Україні.
Зауважимо, що російські окупаційні війська обстрілюють із території окупованої Запорізької АЕС підконтрольні Україні населені пункти. Водночас окупанти завдають ударів по самій ЗАЕС та погрожують її підірвати. Зараз станцію заміновано.
- 11 серпня російські загарбники вкотре обстріляли Запорізьку атомну електростанцію і території поблизу атомного об’єкта.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав терміново припинити усі воєнні дії біля Запорізької атомної електростанції та вивести з її території військових й техніку.
- Сполучені Штати Америки підтримують ініціативу про створення “демілітаризованої зони” довкола Запорізької атомної електростанції.